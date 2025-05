Los alumnos de la escuela de Caneto vuelven 5 meses después a sus aulas: "Hemos sido las familias las que hemos puesto el dinero"

Zaragoza - Publicado el 13 may 2025, 11:08 - Actualizado 13 may 2025, 11:44

Cinco meses después, los 23 alumnos de Primaria de la localidad oscense de Caneto han vuelto este martes 13 de mayo a las aulas instaladas en varias cabañas de madera, tras el incendio que se produjo en una de ellas en diciembre del año pasado por culpa de una estufa de leña.

"Una vez que nos fuimos al pueblo, aquí nadie ha venido a intentar adecuar las aulas" Eduard Yubert Portavoz del AMPA de Caneto

Han sido las propias familias de estos niños de entre 3 y 12 años, los que se han encargado del arreglo de las instalaciones. Una vez finalizada la reforma, solicitaron el traslado de los alumnos a esta cabañas y los tribunales han autorizado su regreso, eso sí, sin poder, de momento, encender la calefacción, como explicaba en COPE, Eduard Yubert, que es el portavoz del AMPA de Caneto: “Una vez más, hemos sido las familias que hemos puesto dinero, tiempo y energía en arreglarlo. Lógicamente, luego se certificó con un técnico competente que dijo que sí, que esto era seguro. Sin embargo, por otro lado, lógicamente el sistema de calefacción no se va a poder usar”.

Durante estos cinco meses que han trascurrido desde que tuvieran que abandonar esas aulas de madera a finales del año pasado, los menores han estado yendo a clase en otras instalaciones como una casa rural de la localidad, el salón de la casa de meditación del pueblo o una vivienda particular. Cinco meses en los que aseguran haberse sentido un poco abandonados.

"No pedimos nada del otro mundo. Solo poder seguir desarrollando este curso con la calidad y las garantías que se merecen" Eduard Yubert Portavoz del AMPA de Caneto

“Uno de los problemas que tuvimos, por ejemplo, fue cuando ocurrió este incidente. Nos dijeron: "Bueno, sí, vamos a trasladarlos al pueblo, mientras tanto". Y nosotros respondimos: "Venga, pues ya vamos a ayudarnos a invertir lo que nos falta para solucionar un sistema de calefacción". Sin embargo, eso no se cumplió. Una vez que nos fuimos al pueblo, aquí nadie ha venido a intentar adecuar las aulas. No se puede decir que sea un desembolso económico, ya que estamos afrontando esta situación”, según indica el portavoz de estas familias.

Salvo el aula de psicomotricidad que se mantendrá de momento en una vivienda particular de esta localidad hasta final de curso, el resto de las clases se vuelven a impartir de nuevo desde hoy en estas cabañas. “No se está pidiendo nada del otro mundo, sino lo mínimo para poder seguir desarrollando este curso con la calidad y las garantías que se merecen. Y eso es un poco lo que estamos denunciando: no puede ser que no se esté cuidando el presente de estas 23 criaturas que tenemos ahí, que al final son los primeros damnificados” según Yubert.

Las familias han ido informando a los jueces de las mejores que se iban acometiendo en materia de seguridad, por lo que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha descartado solicitar a la DGA la instalación de aulas prefabricadas o la construcción de un nuevo colegio que es a lo que Educación se había comprometido después de que los padres se negaran a que sus hijos fueran a clase al colegio de La Fueva, en Tierrantona, que es al que está adscrita oficialmente la comunidad educativa de Caneto.