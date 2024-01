Centros de salud y urgencias, "absolutamente desbordados" ante la epidemia de gripe

"Absolutamente desbordados". Así se encuentran los centros de salud y las urgencias de Aragón ante la epidemia de gripe y de otras infecciones respiratorias que estamos viviendo estos días.

"Durante los años que hemos usado mascarilla por el COVID, la gripe no ha llegado. Además, la gente estaba más concienciada sobre la vacunación. Este año, como la memoria es corta, la gente parece que no se acuerda de que todos los inviernos hay gripe. Este año nos ha cogido en bragas. Además no queremos vacunarnos, no queremos llevar mascarilla y la gripe nos ha pillado de pleno", afirma el Doctor Antonio Aisa del centro de salud Fuentes Norte de Zaragoza.

La fuerte presión asistencial ha obligado al Miguel Servet a derivar a 10 pacientes al Hospital San Juan de Dios o al Militar, además de prolongar la jornada de los profesionales de medicina interna. También han tenido que ampliar plazas y abrir más camas el Hospital provincial de Zaragoza, el Royo Villanova y el Hospital de Barbastro: "La situación es de absoluto desbordamiento por los procesos respiratorios que nos tienen completamente saturados de principio a fin de la jornada. Es un sin parar de pacientes que, unas veces con razón y otras sin ella, acuden a la consulta".

El virus sincitial en los niños, y a gripe y el coronavirus en los adultos, están siendo las principales afecciones respiratorias que están provocando la saturación de los centros de salud y las urgencias. Pero si tenemos sintomas, ¿debemos o no debemos acudir al médico? Si somos menores de 60 años y no tenemos ninguna patología puede ser suficiente con ir a la farmacia y esperar la evolución en los próximos 2 – 3 dias.

"Los servicios de salud son limitados. Estamos para atender sobre todo a personas mayores o con patologías. Si una persona joven tiene sintomas de gripe, durante epidemia de gripe y sin estar vacunado, lógicamente tendrá gripe. El problema es cuando estas personas que no lo necesitan vienen al médico y saturan la atención que debemos prestar a quienes sí lo necesitan. Pedimos más solidaridad y menos egoismo. Esto es como cuando todos queremos salir de vacaciones el mismo día y a la misma hora, saturaremos la autopista y será imposible que lleguemos a la playa en dos horas", afirma el Doctor Aisa en COPE.

Aunque las enfermedades respiratorias de estos días están afectando a toda la población, los más afectados y mayores vectores de contagio están siendo los niños. Por eso, y por primera vez este año, se recomienda vacunar a los menores de 5 años. Algo que de momento no está teniendo la aceptación esperada. La vacuna, por cierto, para los menores de 6 años se administra vía nasal.

"Debemos proteger a los niños ante la gripe. No es una enfermedad banal. No por ser conocida es una enfermedad sin consecuencias y sobre todo en los niños que son los que más se suelen contagiar y en los que, con más frecuencia, puede derivar en una neumonía. Además de forma indirecta estamos protegiendo al resto de la población: padres, abuelos... Con los niños ya se sabe, virus que cogen, virus que transmiten", nos cuenta Raquel García, presidenta del Colegio de Farmaceuticos de Zaragoza. Se recomienda vacunarse y llevar mascarilla si padeces alguna patología previa.

