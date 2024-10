'La Casa de la Huerta', un rincón en el que encontrar tu fruta y verdura de temporada en el barrio de Montecanal

Si uno busca un producto de calidad en lo que se refiere a la fruta y la verdura, uno de los lugares a los que puede acudir en Zaragoza se encuentra en Montecanal. 'La Casa de la Huerta', con otra tienda en la capital aragonesa, apuesta por un producto fresco, variado y, sobre todo, de proximidad.

Así nos lo ha explicado una de sus responsables, María Pilar Cabrera, que nos ha hablado de sus orígenes: "La tienda de Montecanal está desde hace 25 años aproximadamente. Pero anteriormente, nosotros ya venimos del sector, tenemos historia detrás. Mi suegro ya estaba en la Avenida Goya, en el Mercado Hernán Cortés, inauguró de hecho el mercado. Estamos hablando de hace 55 y 60 años. Y luego tenemos otra en Cesáreo Alierta desde hace diez años".

Sobre el género que se trabaja actualmente, nos contaba esto en COPE Zaragoza: "Ahora la fruta y la verdura nos viene de todos los sitios. Pero nosotros siempre recomendamos comprar y consumir fruta y verdura de proximidad".

¿Y cómo es el volumen de trabajo que tienen en estos momentos?: "¡Ahora estamos a tope! Vienen las alcachofas, tenemos pochas, las coles de flor y de hoja de Zaragoza, la acelga, la borraja, la judía manteca, la achicoria de Navarra o La Rioja. Estamos en un momento que hay muchísima verdura".

Algo similar ocurre con la fruta, como también describía María Pilar. "Y fruta igual. Aún nos queda melocotón de Calanda" y añade que "tenemos peras de agua, que son de aquí, las ciruelas, fruta de alta montaña que es del Pirineo, la uva garnacha. Tenemos ahora también muchísima fruta. ¿Quitando esto? Pues podemos comer también chirimoya, mango de Málaga... Pero de proximidad, lo nuestro, ahora tenemos mucha".

SALIR DE LO CLÁSICO

"El público nos cerramos siempre a lo mismo. Con la verdura solamente compramos judía verde y poquito más. Ahora hay que aprovechar muchas cosas porque dentro de poco empezaremos con el esqueje, con el cardo... Tenemos que intentar consumir lo que hay en cada temporada. Es la única forma de no cansarnos", explica María Pilar.

En ocasiones, el no saber cómo elaborar un producto, también puede ser un hándicap para no comprar según qué productos. De ahí otro de los consejos que dejaba María Pilar. "La verdura, cuando menos se le cuece, cuando menos se la 'marranea', es mejor. Menos es más", sentencia. Y es que los sabores no hay que "tunearlos", sino mantener su sabor. Y como siempre: si tenemos dudas, podemos preguntar en nuestros comercios de proximidad.