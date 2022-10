Casa de Ganaderos, la empresa más antigua de España con sede en Zaragoza desde 1218

¿Sabías que la empresa más antigua de España está en Zaragoza? Su historia se remonta a 1218 lo que la convierte además, en la tercera empresa más antigua a nivel europeo. Se trata de Casa de Ganaderos. Está formada por 200 profesionales de ganadería ovina. El 90% de ellos está en territorio aragonés. Casa de Ganaderos se encarga de recoger la carne de sus corderos, clasificarla y venderla funcionando como cooperativa comercializadora con una actividad económica ininterrumpida desde hace 804 años.

"La Casa nació en 1218 y no es un dinosaurio histórico, sino que ha tenido siempre una continuidad económica. Al principio, no existía el concepto de empresa como tal y la Casa era lo que se denominaba una 'cofradía´ con actividad económica. Yo creo incluso que existe previamente a 1218, pero no hay documentación anterior con la que lo podamos demostrarlo", nos cuenta Armando Serrano, director de la Fundación Cultural de Casa de Ganaderos.

Su documento fundacional de 1218 aún se conserva y cuenta con toda una historia detrás. El Rey Jaime I tenía por entonces 10 años. Había escapado del castillo de Monzón. Allí, aunque en teoría estaba siendo educado por los templarios, ni siquiera había aprendido a escribir. Tuvo que firmar el documento dibujando su propia mano: "Para saber si un documento es un privilegio real debe tener la firma del notario del rey, el sello del rey y la firma del rey. Este documento tiene la firma del notario, el sello del rey (que es además el único en cera que se conserva de Jaime en Aragón) y la firma del rey que, como aún no sabía firmar, dibujo su manita".

Documento fundacional de Casa de Ganaderos que data de 1218 / ANNA ABAD

En el momento de la fundación de Casa de Ganaderos, Jaime I era un rey sin apoyo político. Así que, a cambio del respaldo de los ganaderos de la capital del reino de Aragón, el monarca les otorgó una buena cantidad de privilegios. Casa de Ganaderos se convirtió en la única empresa en la historia de España en tener su propia jurisdicción tanto civil como criminal. De esta forma, al igual que existía un 'Justicia de Aragón´, también existió un 'Justicia de Ganaderos´ con un tribunal independiente que realizaba sus propios juicios.

"Esta es la única vez que un monarca ha cedido jurisdicción criminal a un grupo económico. Posteriormente, lo tuvo la Iglesia o el Ejército, pero ellos son grupos sociales y no económicos. Así, en Zaragoza se tenían dos horcas: la de rey que estaba ubicada cerca del Mercado Central y la de los ganaderos. Cuando se ejecutaba en la horca de los ganaderos todo el público sabía que quien colgaba a ese reo no era el rey sino los ganaderos", nos cuenta Serrano en COPE.

Este 'Justicia de Ganaderos´ era elegido por votación por sus propios compañeros cada 4 años y se encargaba de juzgar cualquier asunto en el que un ganadero se viera involucrado: desde los relacionados con su propio trabajo hasta incluso, crímenes pasionales: "Se juzgaba por ejemplo, que unas ovejas hubieran entrado en un campo de cebada y se hubiesen comido la cosecha hasta que un ganadero se hubiese visto involucrado en una reyerta".

Entre los documentos que conserva Casa de Ganaderos podemos encontrar una sentencia a la horca de Juan, un ganadero que mató al amante de la mujer con la que mantenía una relación. Entre ambos lo asesinaron y echaron su cuerpo al Ebro sin cabeza. Una cabeza que enterraron en la casa de ella y que, posteriormente, sirvió para delatarles.

Sentencia a la horca de un ganadero por asesinato emitida por el 'Justicia de Ganaderos' / ANNA ABAD

LAS MODIFICACIONES DE FELIPE V Y FERNANDO VII EN EL PODER DE CASA DE GANADEROS

La jurisdicción criminal de Casa de Ganaderos se mantuvo hasta la llegada al poder del Rey Felipe V y su jurisdicción civil lo hizo hasta 1828 con Fernando VII. "Felipe V es el primer monarca que tiene en su cabeza un concepto de estado nacional. Por ello, no entiende que haya un juez en Zaragoza elegido por sus propios compañeros que tenga el mismo poder que los jueces del propio rey. Decide eliminar la jurisdicción criminal de Casa de Ganaderos. Posteriormente, Fernando VII fue el que dejó ya Casa de Ganaderos como una institución económica normal", nos cuenta Serrano.

Hasta esa pérdida de poder con Felipe V y Fernando VII, Casa de Ganaderos tenía como una de sus principales funciones mantener sus privilegios reales cada vez que un nuevo monarca llegaba al trono. Es por ello que posee documentación y pergaminos de todos los Reyes, por ejemplo, Fernando el Católico o Alfonso V. "Hay un documento de Alfonso V que ratifica una serie de privilegios que tienen los ganaderos de Zaragoza respecto a los de Albarracín. El rey dice a los ganaderos de Albarracín que los de Zaragoza tiene derecho a pastar allí. Es un documento muy bonito porque está firmado como Rex Alfonsus y cuenta con las cintas de las barras amarillas y roja de la señal de la familia Aragón", afirma Serrano.

Documento del Rey Alfonso V en el que falla a favor de los privilegios de los ganaderos de Zaragoza sobre los de Albarracín / ANNA ABAD

Entre toda la documentación del archivo de Casa de Ganaderos también encontramos actas de sus reuniones y juntas desde 1472. Especialmente curiosas son las que pertenecen a la época de Los Sitios con papel oficial del gobierno francés y el sello de Napoleón I.

Acta de Casa de Ganaderos con el sello de Napoléon / ANNA ABAD

También se conservan planos que recogen la extensión de algunos de los pastos pertenecientes a los socios de Casa de Ganaderos: "En uno de los planos se ve una zona de pastos muy importante que había en el S.XVI y que va a Torrecilla de Valmadrid. Hoy en día es el basurero de la ciudad, pero entonces era una de las zonas de pastos más importantes de la ciudad. Es un pergamino con acuarela en la que se ha dibujado la ciudad, el río, los pastos... Es anterior a la expulsión de los moriscos".

Plano de los pastos de los socios de Casa de Ganaderos en el S.XVI en lo que hoy es el basurero de Zaragoza / ANNA ABAD

Además de los pastos, también se controlaba el tamaño y anchura de las cabañeras, es decir, los caminos por donde se desplazaba el ganado para hacer la trashumancia: "Las cabañeras no eran caminos destinados solo al paso de ganado, también comían allí y eran muy anchos. Había que vigilar que esa anchura no fuese reducida por los agricultores de alrededor. Había unos guardias que llevaban un pesado maletín con una cadena y unas bolitas. Si en algún momento sospechaban que algún camino era más estrecho de lo que debía, echaban esas cadenas y contaban las bolitas para comprobar la anchura del camino".

Cadena con la que se medía la anchura de los caminos utilizados para la trashumancia / ANNA ABAD

LA SEDE DE CASA DE GANADEROS, DESDE EL SIGLO XIV EN LA CALLE SAN ANDRÉS

La sede de Casa de Ganaderos se encuentra en la Calle San Andrés de Zaragoza donde su Sala de Juntas está presidida por el sillón del 'Justicia de Ganaderos´ que data de 1723: "Este sillón tiene una historia curiosa detrás. Cuando vino la reina María Cristina como regente, el Ayuntamiento solicitó a la Casa este sillón como trono para la reina. Según el alcalde, no había sillón tan regio como este en la ciudad".

En esta Sala de Juntas también encontramos una tabla gótica de 1451 con San Simón y San Judas, patrones de Casa de Ganaderos; los retratos de los presidentes que ha tenido esta empresa, entre ellos, Jorge Jordana Mompeón que fue también alcalde de Zaragoza, o un mueble en altura sin escalera donde se guardaban los archivos protegiéndolos de posibles robos. El edificio actual de Casa de Ganaderos, enteramente de su propiedad, se construyó en 1915. Tres plantas son ocupadas por Casa de Ganaderos y las otras tres están alquiladas actualmente por empresas o asociaciones y en un primer momento, lo hicieron por familias que vivían allí.

Antes de la construcción de este edificio, Casa de Ganaderos estuvo en otro inmueble de la misma calle desde, al menos, el S.XIV: "No sabemos cuando se levantó el anterior edificio pero estaba en pie al menos, en el S.XIV. Se reformó en el 1550 y cuando se terminó esa gran reforma se esculpió el escudo de la casa encima de la puerta. Ese edificio siguió en pie hasta principios del S.XX. Cuando ya estaba en ruinas, se derribó y se construyó el actual".

Armando Serrano, director de la Fundación Cultural Casa de Ganaderos, nos cuenta la historia de esta institución

Casa de Ganaderos ha podido sobrevivir durante más de 800 años adaptándose a los cambios de los procesos industriales, sociales y económicos. Actualmente, la situación de su sector no es sencilla. Se enfrentan a problemas como el relevo generacional o las limitaciones para pastar en los montes, lo que permitiría limpiarlos con el paso del ganado y evitar incendios. También deben hacer frente a sus costes de producción y una rentabilidad menor que la de otras ganaderías como la porcina: "La de oveja es una carne cara por su manera de producir. Una oveja puede poner en el mercado tres corderos en dos años, en cambio una cerda puede tener tres partos al año con 8 - 10 lechones en cada parto. Así, una cerda pone en el mercado 3.000 kilos de carne y una oveja solo 15. No puede valer lo mismo".

