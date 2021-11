Canfranc, los ojos que ven el interior de las estrellas

¿Conoces el laboratorio subterráneo de Canfranc? Es uno de los únicos diez laboratorios de este tipo que hay en el mundo y la segunda instalación subterránea mas importante de Europa. Una de sus características más llamativas es su ubicación. Se encuentra en el antiguo túnel ferroviario del Somport que unía España y Francia.

Desde este túnel, ya en desuso, se accede al laboratorio subterráneo situado a 850 metros de profundidad en el Pirineo Aragonés. Se inauguró en 1986 y tiene 2.000 metros cuadrados. "Se entra a través de un túnel, cada vez más adentro de la montaña. Una vez que estás dentro no tienes sensación de claustrofobia porque es como estar en un hangar o nave industrial", nos cuenta en COPE Carlos Peñas, director del laboratorio subterráneo de Canfranc

Pero, ¿por qué es necesario que este a tanta profundidad?: "Está dentro de la montaña porque eso reduce el ruido cósmico, las partículas que nos envían el sol o las estrellas y que no vemos, pero que interfieren en nuestros detectores. Dentro de la montaña, estas partículas no ciegan a nuestros detectores y así, son capaces de descubrir aspectos de la realidad que nos rodea que no somos capaces de distinguir cuando hay tanto ruido alrededor".

Entrada al laboratorio subterráneo de Canfranc

En este laboratorio subterráneo de Canfranc se realizan proyectos internacionales de investigación. Allí se estudian desde los grandes fenómenos del cosmos hasta las partículas mas pequeñas. "Si pasa algo en una estrella muy lejana, nosotros dentro de la montaña lo podemos ver. Estamos tambien intentando quitar todo el ruido cósmico, estar en una especie de silencio, para poder ver todas las partículas que nos están cruzando ahora mismo", afirma Peñas en COPE.

EL PROYECTO HYPER KAMIOKANDE

Actualmente, en el laboratoio subterraneo de Canfranc, se lleva a cabo el proyecto "HyperKamiokande", liderado por Japón. Va a ser el gran proyecto astronómico de los próximos 30 años. "Es un gran monumento a la humanidad. Dentro de una montaña vamos a alojar un gran cilindro de 70 metros de diámetro. Será como un estadio de fútbol pero tres veces más alto. Estará lleno de agua y rodeado de sensores. Así, cuando un neutrino que viene de una estrella y cruza la montaña, se convierta en una partícula cargada, el detector la podrá ver. Nos podrá anunciar, por ejemplo, en qué dirección vienen esas partículas o si una estrella va a explotar. Este gran experimento será durante los próximos 30 años uno de nuestros grandes ojos para ver en el interior de las estrellas", asegura Peñas.

En este laboratorio se realizan también experimentos para, por ejemplo, detectar pequeños tumores. En él trabajan físicos y químicos de todo el mundo.

