Café con manta y cañas con tu perro: así se reinventa la hostelería aragonesa

La hostelería cada vez lo tiene más difícil para salir adelante. Las restricciones sanitarias hacen que los bares y restaurantes estén muy limitados a la hora de ofrecer sus servicios más tradicionales. Sin embargo, muchos de ellos echan mano de la imaginación para reconvertir su actividad y seguir atrayendo clientes en tiempos de pandemia.

Desde este viernes los bares deberán cerrar a las 8 de la tarde. Ya hace 10 días que no podemos consumir en el interior de los locales. Solo pueden abrir aquellos que tienen terraza y con un aforo del 50%. Con estas condiciones, ¿es posible mantener un negocio de hostelería? Para los más imaginativos, sí.

CAFÉ Y MANTA

Sin poder consumir en el interior y además sin terraza, la Cafetería Justicia ha optado por dejar mantas y cojines a sus clientes para que puedan tomar su café sentados en un banco de la Plaza del Justicia. "Ofrecemos un cojín a nuestros clientes para que no se les quede el culo frio. Ello les permite disfrutar de una experiencia que quizás antes no hubieran tenido: tomar un café con manta en una plaza llena de vida y colores otoñales. Algunos al principio desconfiaban un poco, pero cuando regresan para traernos los vasos del café o los platos de los pasteles, vuelven encantados", nos cuenta Ezequiel Garcés, copropietario de esta cafeteria.

Café con manta en la Cafeteria Justicia

La idea ha sido muy bien recibida. La Cafeteria Justicia tiene la particularidad de haber abierto en plena crisis, el pasado 10 de octubre .Ofrecen cafés de diferentes tipos y especialidades además de una pastelería moderna de influencia americana.

GLUTEN FREE A DOMICILIO

De los cafés con manta al servicio a domicilio. Es la vía que han encontrado muchos negocios para seguir trabajando. Por ejemplo, La Jaula de Grillos que no dispone de terraza y se ha tenido que adaptar rápidamente al reparto de comida. El problema en estos casos es que muchos pequeños negocios no tienen presupuesto para poder trabajar con las grandes empresas de reparto como Glovo o Uber, pero para ellos hay una alternativa aragonesa: Marchando. Con ellos, pequeños bares como La Jaula de Grillos sirve ahora su comida a domicilio.

Comida a domicilio en La Jaula de Grillos

"Estamos muy orgullosas del recibimiento que ha tenido nuestra servicio a domicilio por parte de nuestros grillos y grillas, que es como llamamos a nuestros clientes", nos dice Alba Tirado, propietaria de este restaurante. Se trata además, de una comida especial. Es el primer restaurante aragonés libre 100% de gluten

EL TAKE AWAY EN LOS BARES DE SIEMPRE

Los bares más familiares que no pueden afrontar grandes gastos en reparto de comida optan por el Take Away, lo que hemos conocido siempre como la comida para llevar. Es el caso de Casa Antonio en la calle Eduardo Dato. "Somos un negocio familiar y la verdad es que no podemos contratar empresas de reparto. Por eso nuestros clientes pueden venir aquí a recoger nuestros platos y guisos", nos cuenta en COPE su propietario, Roberto López.

Casa Antonio, tres generaciones desde 1950

En Casa Antonio llevan abiertos desde 1950, han pasado por allí ya tres generaciones de la misma familia y nunca habían vivido una crisis como esta.

TERRAZAS CON TIEMPO LIMITADO... ¿O NO?

Otro bar familiar es el Checa 26, en la calle Jenaro Checa. Siguen adelante en gran parte gracias a un colegio cercano donde profesores y alumnos optan por el Take Away. Su terraza ha tenido que quedar reducida a solo 3 mesas. En muchos bares ya estamos viendo como se colocan carteles e incluso relojes con alarma para que los clientes no pasen demasiado tiempo en las terrazas con una sola consumición. Algo a lo que no han tenido que recurrir en este bar. En su terraza hay rotación de clientes. Todo el mundo es bienvenido.

Take Away en Bar Checa26

"Salimos adelante gracias a los pedidos para llevar de un colegio cercano. Antes las madres de los niños o los profesores venían aquí, ahora nos piden minis para llevar", afirma Susana Tejedor del Bar Checa 26.

DE CAÑAS CON TU PERRO



Y si tienes que estar en una terraza, ¿que mejor que hacerlo con tu mascota? Es lo que fomentan desde el bar El Fagüeño. Allí todos los perros son bienvenidos y son recibidos incluso con chucherías. "Antes hacíamos exposiciones en el interior de nuestro bar, ahora todas las personas y también los perritos son bienvenidos a nuestra terraza. Les sacamos sus comederos, bebedores y alguna chuchería", asegura Jorge Torres de El Fagüeño.

Bar El Fagüeño en una imagen antes de la pandemia / tuperroesbienvenido.com

SALVEMOS LA HOSTELERÍA

Seguro que estás pensando que las iniciativas de todos estos bares y restaurantes están muy bien pero, ¿cómo poder encontrarlas? Para ello dos aragoneses: Marta García y David Cámara han creado una página web a modo de directorio en que recogen los locales de hostelería que siguen abiertos en Zaragoza y qué ofrece cada uno de ellos.

Numerosos locales se han sumado rápidamente a esta iniciativa que no para de compartirse y comentarse en redes sociales. Hasta el propio alcalde, Jorge Azcón, la ha promocionado a través de su Instagram. Medidas originales para hacer que la hostelería pueda sobrevivir en tiempos de crisis. Eso sí, todos coinciden en algo, no saben hasta cuándo podrán aguantar.

Por cierto que la iniciativa, “Salvemos la Hosteleria” va a extenderse en los próximos días también al pequeño comercio. Si quieres consultarla puedes entrar en la web miratumenu.es/salvemos-la-hosteleria y si tienes un negocio y quieres sumarte a este directorio puedes contactar a través de email en hola@lachicadelzapatonaranja.es

Síguenos en Twitter y Facebook