Azcón en COPE: " Los aragoneses debemos sentirnos orgullosos de lo que hemos sido y de lo que somos"

Aragón celebra en este 23 de abril el día de su patrón, San Jorge. Una jornada en la que va a tener lugar la entrega de las máximas distinciones del Gobierno y de las Cortes, en un acto conjunto que, como ya es tradición, se va a celebrar este mediodía en el Palacio de la Aljafería. Un acto institucional que vendrá acompañado de numerosas actividades, teatro, música, danza o jornadas de puertas abiertas en las principales instituciones, para celebrar esta jornada festiva.

Primer día de Aragón de Jorge Azcón como presidente autonómico. Esta mañana en Herrera en COPE, nos confesaba sus sensaciones en su primer 23 de abril al frente del Gobierno regional: “Mi primer día de Aragón como presidente de la comunidad autónoma lo veo con optimismo. Estamos en un momento positivo en la comunidad autónoma. La verdad es que las inversiones que se están anunciando y que van a venir, significan creación de empleo y de riqueza, y son muy potentes. Y eso creo que nos hace ser cautelosamente optimistas".

"Cuando hay gigantes tecnológicos, cuando hay empresas logísticas, del sector de la agricultura o de la ganadería, que hacen inversiones increíbles... es evidente -asegura Azcón- que Aragón es una tierra de oportunidades en la que se puede emprender. Los aragoneses somos emprendedores. Somos ejemplo de tirar para adelante. Gente con talento... y eso conseguimos transmitirlo”.

"El mayor debate que tenemos es el de la igualdad"

Y en este día de San Jorge, el principal 'dragón' al que se enfrenta Aragón es según el presidente “es el de la igualdad". Yo creo -afirma Azcón- que a día de hoy, es el mayor debate que tenemos por delante. Que en la política nacional haya unos pocos que quieran decidir cómo se reparte el dinero de todos. Ahora, por desgracia, la igualdad de todos es un problema muy importante que tenemos, y los aragoneses no queremos ser más que nadie, pero tampoco estamos dispuestos a ser menos que nadie. Y por eso, desde Aragón, vamos a dar la batalla contra la Ley de Amnistía que nos hace, por desgracia, más desiguales”.

En relación a las recientes elecciones en el País Vasco, el presidente de Aragón ve “con tremenda preocupación que una fuerza como Bildu, haya obtenido el resultado que ha obtenido”. Según Azcón, resulta difícil de explicar que “una fuerza que hace muy pocos días no decía que ETA era una banda terrorista que se dedicaba a asesinar, haya tenido un resultado como el que ha tenido. Hay que hacer una reflexión. No puede ser que Bildu sea un socio normal. No puede ser que Bildu sea uno de los socios prioritarios del Partido Socialista”.

"Todavía nos queda mucho camino por recorrer"

Jorge Azcón celebra su primer 23 de abril como presidente de Aragón, tras 9 meses al frente del gobierno. “Todavía nos queda mucho camino por recorrer. Es verdad que en 9 meses hemos hecho muchas cosas, pero yo creo que todavía tenemos mucho más por hacer. Han sido 9 meses apasionantes. Hemos aprobado un presupuesto en el que las políticas sanitarias, educativas, sociales... suben más de un 10%. Hemos bajado los impuestos. Hemos puesto en marcha un plan de vivienda que invierte más de 300 millones de euros. Hemos puesto en marcha el Plan Pirineos para las cuatro comarcas pirenaicas. Hemos hecho muchas, muchas cosas... Pero yo creo que todavía nos queda muchísima, muchísima legislatura por delante. Y por lo tanto, todavía tenemos muchos retos en las cuestiones básicas que afectan a nuestra comunidad”.

Un día de San Jorge en el que todos los aragoneses deben sentirse “orgullosos de lo que somos. Tenemos un futuro brillante y vamos a aprovechar las oportunidades que entre todos nos hemos dado. Los aragoneses además de sentirnos orgullosos de lo que hemos sido y de lo que somos, también nos sentimos orgullosos de lo que es nuestro país. Yo creo que entre todos vamos a ser capaces de construir un futuro mejor y el día de Aragón es un día para decirlo alto y claro”.

Acto institucional del Día de Aragón

El Palacio de la Aljafería de Zaragoza, acogerá este mediodía el acto principal de este Día de Aragón. Allí se entregarán las máximas distinciones que conceden tanto el Gobierno como las Cortes. El ex presidente aragonés Javier Lambán recibirá la Medalla de Aragón y el Cuerpo Nacional de Policía, con motivo de su 200 aniversario, la Medalla de las Cortes.

Además, la futbolista Salma Paralluelo, será galardonada con la Medalla al mérito deportivo y Cesar Trillo, el ex presidente de Riegos del Alto Aragón, recibirá el Premio Aragón 2024.