AZAJER: "Cada vez hay más llamadas de padres preocupados por la adicción de sus hijos a los videojuegos"

AZAJER, la asociación aragonesa de jugadores de azar en rehabilitación, reclama un convenio económico estable con el Gobierno de Aragón para atender su actividad: la ludopatía en todos sus formatos. Llevan 32 años haciéndolo. Ahora les preocupa el juego on line y la adicción a los videojuegos, con problemas en la población que va de 14 a 18 años.

Mónica Sardaña, tesorera de AZAJER, ha explicado que se están especializando en atender las adicciones a videojuegos. “Cada vez recibimos más llamadas de padres y madres preocupados por sus hijos de 15 años que llevan mucho tiempo jugando, y cuyos ataques de ira les producen miedo”. Además, asegura que estos videojuegos “son una puerta al juego de azar”.

AZAJER alerta de que están surgiendo otros formatos relacionados con la “adicción a las criptomonedas y el ‘traiding con apalancamiento’ (operaciones por importes mayores del que se dispone, usando endeudamiento para financiar la operación). Se pone coto a una cosa, pero surge otra. AZAJER sigue siendo necesaria”, ha añadido.

Según han explicado, ellos prestan una atención integral con terapias con la familia y parejas, y conocen las nuevas adicciones. Consideran que “los servicios públicos no llegan. Y no entendemos que no hagan caso a una entidad que lleva 32 años, que tenemos experiencia, que nos vamos formando y enterando de los nuevos formatos”. Dependen, dicen, de subvenciones que se están recortando y por eso reclaman un convenio económico estable.

AZAJER aplaude la Ley del Juego de Aragón que se está tramitando en las Cortes de Aragón pero piden cambiar algunos artículos. Como el que deja fuera del control a los juegos de la ONCE y Loterías.

“La colocación de máquinas autoexpendedoras o de otro tipo debe pasar por la supervisión del Gobierno de Aragón. Pero con dicho artículo esto no pasaría. Serían libres de colocar puestos de juego presencial allá donde quisieran, sin control. Coartando la posibilidad de labores sancionadores en caso de juego de menores y auto-prohibidos”, ha explicado Sardaña. De igual modo piden que las tragaperras salgan de los bares y solo estén en salones de juego.

