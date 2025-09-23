Así es el 'Espacio Amigo' para familiares de pacientes con cáncer en Zaragoza: "Estar bien es importante"

Entrevista a María Eugenia Pérez, coordinadora de voluntariado de la Asociación Española contra el Cáncer.

Zaragoza cuenta con un 'Espacio amigo' para familiares de paciente oncológicos. Un lugar de respiro para quienes acompañan a las personas que están en tratamiento por algún tipo de cáncer. Se trata de una iniciativa que la Asociación Española contra el Cáncer ha puesto en marcha en colaboración con el Hotel Ilunion Romareda y la ONCE.

El año pasado se detectaron en Aragón más de 8.600 casos de cáncer. Muchos de estos pacientes acuden a los principales hospitales de Zaragoza para ser atendidos desde diferentes puntos de la comunidad autónoma.

"Un espacio en el que el cuidador no tenga prisa y pueda estar cómodo" María Eugenia Pérez Coordinadora de Voluntariado de la Asociación Española contra el Cáncer

EN 2024 SE DETECTARON MÁS DE 8.600 CASOS

En muchas ocasiones, estas personas necesitan recibir un tratamiento que se prolonga durante horas ya que es preciso realizar análisis, revisiones, consultas, administrar las dosis de fármaco que necesitan de forma personalizada. Un tiempo de espera que a partir de ahora los familiares o acompañantes podrán pasar en un lugar habilitado para ello en este hotel.

DGA Imagen del 'Espacio Amigo' del Hotel Romareda.

SE ACABARON LAS ESPERAS EN CAFETERÍAS

Ya no tendrán que esperar en espacios incómodos o recurrir a irse a una cafetería o a dar una vuelta por el parque. Con ese objetivo ha nacido el 'Espacio Amigo', un espacio ubicado fuera del entorno hospitalario donde poder descansar, tomar algo y esperar sin prisas, con acceso a wifi y prensa en un ambiente cómodo y acogedor.

DGA Imagen del 'Espacio Amigo' del Hotel Romareda.

Un hotel que además está ubicado muy cerca de los principales hospitales públicos de la ciudad como son el Hospital Universitario Miguel Servet o el Clínico Universitario Lozano Blesa.

El proyecto también comprende formación por parte de la Asociación Española contra el cáncer, de los profesionales del hotel para que tengan herramientas de comunicación y conozcan los recursos con los que cuenta la entidad. De esa manera, si algún usuario del espacio les plantea dudas pueden orientarles.

DGA Imagen del 'Espacio Amigo' del Hotel Romareda.

Además, los coordinadores de voluntariado de la Asociación Española Contra el Cáncer realizarán visitas periódicas para ver si algún usuario necesita alguna información más completa. En el hotel contarán con folletos de la Asociación y también pueden ser derivados al teléfono gratuito 900.100.036 que está operativo las 24 horas del día, los 365 días del año.