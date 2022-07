'Asador San Miguel': Delicias a fuego lento

En el barrio del Actur (calle Enrique Jardiel Poncela) o en la Plaza San Miguel hay un espacio en el que comer es un placer. Hablamos de un establecimiento con solera en Zaragoza. El 'Asador San Miguel' lleva desde 1985 ofreciendo productos de primera calidad y, sobre todo, elaborador con mimo y con el tiempo necesario para que estén en su punto perfecto.

Su larga experiencia en el sector, les permite ofrecer una gran variedad de productos de máxima calidad a un precio justo. No en vano han sido acreditados con la certificación AENOR como empresa de alta calidad, competitividad y de protección al medio ambiente, reconocida en todo el mundo.

Miguel, su gerente, nos cuenta que "como producto estrella tenemos el pollo". Pero también reconoce que "como esto ha ido evolucionando tenemos otro tipo de platos, menús y comida casera". Y concretando un poco más esos productos, detalla que "ofrecemos arroces, pastas, ensaladas..." y que "de segundos ofrecemos pollo asado, algún estofado de ternera o de pavo" e incluso "pimientos del piquillo rellenos o albóndigas".

ARROZ Y POLLO

Su producto estrella es el pollo, tal y como nos habla el gerente de este 'Asador San Miguel': "Nuestro producto principal es el pollo, pero los arroces también están funcionando muy bien, al igual que las pastas. La verdad que no hay un producto que se destaque más, aunque también todo depende de la temporada, porque las ensaladas y ensaladillas rusas están funcionando muy bien ahora mismo".

Sobre la incorporación de 'Mi Comercio en la Red', Miguel es claro: "Yo personalmente, como experiencia nuestra, tengo 58 y me ha cogido un poco fuera de juego... Pero he descubierto que con las Redes Sociales tienes un mercado y una conexión con el cliente un poco más directa. No sabía que esto tenía tanto tirón. Está muy muy bien".

