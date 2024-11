El Arzobispado de Zaragoza destinará todo el dinero de la colecta del Día de la Iglesia diocesana a los daminificados por la DANA de la Comunidad Valenciana

La Archidiócesis de Zaragoza también tenderá su mano a la Comunidad Valenciana. En este caso, lo va a hacer donando el total de la colecta que reúnan todas las parroquias de la capital aragonesa el próximo domingo 15 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana.

El importe total se destinará a la Archidiócesis de Valencia, que también ha sufrido grandes desperfectos en algunas de sus parroquias. Un ejemplo está en Catarroja, por ejemplo, en la iglesia de Nuestra Señora de El Pilar. Se ha llevado una de las peores partes.

Lejos de sentirse indiferente, la Archidiócesis de Zaragoza, aportará también su granito de arena a esta tragedia. Más si cabe, por ejemplo, por la vinculación con la iglesia anteriormente mencionada, ya que la Virgen del Pilar es patrona de la capital de Aragón.

ARCHIDIÓCESIS DE VALENCIA Estado en el que ha quedado la parroquia Nuestra Señora de El Pilar, en Catarroja.

más parroquias afectadas

Sin embargo, esta iglesia de Nuestra Señora del Pilar, en Catarroja, no ha sido el único templo afectado por la terrible DANA que ha arrasado el territorio. Otras, como la de María, Madre de la Iglesia, también se ha visto muy afectada.

Las parroquias del arciprestazgo 'San Vicent Ferrer', que incluye localidades como Vilamarxant, Ribarroja, Lliria, Benisanó y Benaguasil, se están movilizando para ofrecer ayudas, tal y como informó la propia Archidiócesis de Valencia.

También han asegurado que las poblaciones más afectadas han sido las que están cercanas al río Turia y a sus barrancos, como son el caso de Ribarroja y Vilamarxant, como explicaba Francisco Ferrer, arcipreste y párroco de Santa Catalina de Vilamarxant: "Las parroquias nos hemos puesto a disposición de los ayuntamientos para ofrecer nuestros locales e instalaciones, así como a través de Cáritas, mantas, alimentos, cargadores de móvil y otras ayudas para la gente que se han tenido que alojar en polideportivos y colegios provenientes de los polígonos donde se han quedado incomunicados o de otras poblaciones a las que no podían acceder, como Pedralba, Cheste o Chiva".

ARCHIDIÓCESIS DE VALENCIA Imagen de la parroquia de María, Madre de la Iglesia de Catarroja.

Ferrer ha asegurado que "ha habido también desperfectos en instalaciones cercanas a los barrancos desbordados, como el colegio parroquial San Francisco y Santo Domingo de Vilamarxant, y en las iglesias, que ha entrado agua como en el resto de viviendas de estas poblaciones ante el temporal de lluvia y viento impresionante".

desolación en los pueblos

En Pedralba, donde desde hace 67 años que no llovía tanto, el agua ha arrasado gran parte del pueblo. Tanto es así que el párroco ha explicado que "no he podido ir a las otras parroquias porque mi coche se ahogó con la riada".

La propia web de la Archidiócesis de Valencia, también recoge algunos testimonios. Por ejemplo, el párroco de las parroquias Ntra. Sra. de El Pilar y María, Madre de la Iglesia de Catarroja, José Vicente Alberola, explicó que en su zona el agua ha subido hasta los tres metros de altura con una fuerza muy grande y que ha habido algunos fallecidos.

"Las dos parroquias se han inundado hasta tres metros, se han destrozado, y estamos intentando salvar algunas cosas. En el Pilar la imagen de la Virgen ha desaparecido, se la ha llevado el agua. No tenemos casi cobertura móvil y se está haciendo difícil contactar y movilizar a la gente para ayudar. Poco a poco iremos sacando el barro, todo está muy destrozado", relata.

LA AYUDA NO CESA DESDE ZARAGOZA

Testigos de lo que está pasando, la Archidiócesis de Zaragoza no se ha quedado parada. Prueba de ello es la decisión que han tomado de cara al próximo domingo con las colectas. Antes de anunciar esta decisión, así estaba la 'Casa de la Iglesia' este pasado fin de semana.

Pero es que, además, las parroquias y entidades religiosas de la ciudad también se han puesto manos a la obra. 'El Refugio' se desbordó con todas las aportaciones anónimas y espontáneas de la ciudadanía, que querían aportar material, alimentos y ropa para la gente de los municipios afectados.

Una gran ola solidaria para las personas que tan mal lo están pasando en estos momentos. De nuevo, el humanismo cristiano, no se pone de perfil y cobra un papel importante.