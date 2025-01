Aragón, zona en vigilancia ante la gripe aviar

Aragón activa la fase de vigilancia ante la gripe aviar. Se han detectado casos en aves silvestres de España, y de forma más generalizada en Portugal y en Francia donde ya se han dado casos en aves de corral.

Son las aves migratorias las que suelen contagiar esta enfermedad. Por eso, el gobierno central ha prohibido la cría de gallinas y aves al aire libre (a excepción de si se cuenta con mallas pajareras) para evitar así que estos animales entren en contacto con aves silvestres que puedan contagiarles la enfermedad.

"El hecho clave para que la gripe aviar pase a ser epidemia es que una persona sea capaz de contagiar a otra" Juan José Badiola Epidemiólogo

"Las especies que transportan el virus son aves acuáticas silvestres. Si entran en contacto de forma directa o indirecta (a través de heces o agua) con aves domésticas, estas se pueden contagiar. Los contagios se producen en esta época porque es cuando se dan las migraciones y las aves pasan por España: de sur a norte y de norte a sur", explica en COPE el epidemiólogo aragonés, Juan José Badiola.

Ante ello se ha recomendado que las aves pasen ahora un tiempo en cautividad: "Las granjas españolas son muy modernas y están muy bien aisladas, allí no entra cualquiera. Los granjeros tienen mucho cuidado. No hay que estar preocupados, pero sí vigilantes".

CONTAGIOS DE AVES A HUMANOS

El contagio a humanos de este virus sí es posible. En Estados Unidos sí se han detectado 66 casos de gripe aviar en humanos contagiados directamente por animales, con una persona fallecida. También en Estados Unidos se estudia el paso de este virus de aves a vacas. Lo que nunca se ha producido es un contagio de humano a humano. Para ello, el virus tendría que mutar.

"El hecho clave para que la gripe aviar pase a ser epidemia es que una persona sea capaz de contagiar a otra. Esto es algo que nunca se ha probado que haya sucedido. El virus debería tener una transformación o mutación específica para poder propagarse a través de la especie humano. Esto sería ya una cuestión muy seria porque podría devenir en una pandemia", afirma Badiola en COPE.

La gripe aviar provoca síntomas en el aparato respiratorio y digestivo que en el caso de las aves, según su intensidad y duración, pueden causar la muerte.

Las personas que suelen contagiarse por el virus de la gripe aviar son los cuidadores y ganaderos que crían a estos animales. Ellos sí están en contacto directo con el foco de la enfermedad. Que el virus llegue a los consumidores es más difícil porque si se detecta un caso en una granja, todas las aves (gallinas, patos, pavos...) se sacrifican y los huevos se destruyen. Además, según indica Badiola en COPE, "es un virus que desaparece cocinando la carne".

ARAGÓN, EN VIGILANCIA

Aunque en Aragón no se ha registrado ningún caso, ni siquiera en aves salvajes, el Gobierno autonómico ha activado la fase de vigilancia para que las granjas estén alerta y además, se ha prohibido la presencia de aves de corral en los centros de concentración de animales, como pueden ser, certámenes ganaderos, muestras, exhibiciones y celebraciones culturales.

"En Aragón tenemos que estar relativamente tranquilos porque no ha habido casos ni siquiera en aves salvajes. Podía haber habido casos en la ribera del Ebro o en la laguna de Gallocanta y no se han registrado", dice Badiola.

Sin embargo, eso no quiere decir que no debamos estar en alerta ante posibles casos: "Si alguien pasa por el entorno del Ebro y ve aves muertas, no debería tocarlas y tendría que avisar inmediatamente a las autoridades", asegura Badiola en COPE.