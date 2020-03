Aragón suma ya 207 casos confirmados de coronavirus, 33 más que ayer. Se suma, además, un nuevo fallecido, por lo que el total asciende a 12 en la comunidad. Nos situamos en una tasa de 15 casos por cada 100 mil habitantes. Y una mortalidad del 5,8%. Una cifra que se va a acercando a la media nacional. Al principio Aragón superaba el 10% de mortalidad porque los casos estaban focalizados en la población más vulnerable: mayores y enfermos.

El fallecido es uno de los ancianos afectados de la residencia de Monreal del Campo, en Teruel. Por provincias. Hay 163 casos en Zaragoza, 24 en Teruel y 17 en Huesca. Y hay que sumar tres casos más de no residentes en Aragón. Casi el 60% del total, 124, están en domicilio. 74 están hospitalizados, 9 están en UCI y 12 son profesionales sanitarios.

El director general de Salud Pública, Francisco Javier Falo, admite que es imposible saber cuándo llegará el pico de la epidemia: "Igual que nos preguntan todos los años en gripe, en esta onda epidémica tiene más valor esa incertidumbre. Es un virus no conocido con un movimiento no conocido. Además, no sabemos todavía el efecto que van a tener las medidas de distanciamiento social que se acaban de tomar en los últimos días, con lo cual cualquier pronóstico que hagamos puede ser muy errático".

MÁS DE 200 TRABAJADORES APARTADOS

Además, se ha apartado del servicio activo a un total de 204 trabajadores de centros sanitarios. La mayoría, 190, en la provincia de Zaragoza. La DGA admite que hay un problema general de abastecimiento, por ejemplo, con las mascarillas. Pero la consejera de Sanidad, Pilar Ventura, asegura que la situación está controlada.

Es un problema en todo el país, que está abordando el Ministerio. Y a pesar de que hay centros de salud que están quejándose de que no tienen material, Ventura asegura que "vivimos con esa problemática, pero es cierto que al día de hoy la situación no es crítica y tenemos mascarillas suficientes para los profesionales en los puestos de trabajo que se necesitan". Ventura agradece la respuesta a la campaña de donación lanzada a empresas. Solo este lunes se donaron 20 mil mascarillas.

SUSPENSIÓN DE OPERACIONES

La suspensión de operaciones programadas no urgentes se extiende también a la sanidad privada. Ventura asegura que de momento hay camas y UCIS suficientes y que no ha habido derivaciones. El Salud Informa, por cierto, ha hecho cambios. Aunque hayas pedido cita por la web o la App, no debes acudir al centro de Salud. Los profesionales contactarán contigo en la hora establecida y, solo si consideran necesaria la consulta presencial, te citarán lo antes posible.

En estos momentos se están recibiendo 3.000 llamadas al día en el 061. Cabe recordar que si se tienen síntomas leves, no se debe llamar para no colapsar la línea. Simplemente debes quedarte en casa. Para evitar que algunos colectivos vulnerables queden desprotegidos por ese aislamiento social, el IASS ha emitido una resolución urgente.

Las ayudas económicas se van a renovar automáticamente, sin necesidad de hacer ningún trámite. Se refuerza el teléfono de atención al mayor: el 900 24 25 25. Y la atención telefónica del IASS se pone a disposición del Salud para detectar casos de vulnerabilidad. Lo ha explicado este martes el presidente de Aragón, Javier Lambán: "Se va a hacer un seguimiento y apoyo a los mayores que se han quedado sin recurso asistencial o social. Se trata de los directores y trabajadores sociales de los hogares realicen sondeos entre sus socios para detectar situaciones de vulnerabilidad".

La obligación se extiende también a los centros privados. El personal y los centros que se han quedado vacíos quedan a disposición del sistema por si hiciera falta.

Síguenos en Twitter y Facebook

Hoy, además, se constituye el CECOPI, el Centro de Coordinación de Emergencias. Se reúne hoy a las 5. Estarán representadas las instituciones y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, para que todo se haga de manera coordinada.

El presidente sigue enviando un mensaje de calma. Y asegura estar conmovido con la respuesta ciudadana.

CORONAVIRUS LAMBAN CONMOVIDO CIUDADANIA (24’’)

Lambán agradece la labor de todos los sectores que siguen trabajando para atender esta crisis. Admite que la crisis económica que se va a derivar después será muy fuerte y asegura que se tomarán todas las medidas que estén en manos de su Gobierno para paliar la situación. La DGA está ya en contacto con empresarios y sindicatos y los departamentos de Industria y economía están analizando los datos.