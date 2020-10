En Aragón han cerrado 339 aulas por coronavirus desde que comenzó el curso

Desde que se inicio el curso, se han cerrado 339 aulas en Aragón por casos de coronavirus. De ellas, 275 han podido volver a abrir. En estos momentos hay cerradas 64 aulas entre todos los centros educativos de Aragón. De ellas, se preve que 46 puedan abrir el próximo día 15. Los datos los ha dado en las Cortes el consejero de Educación, Felipe Faci.

Lo ha hecho en una comparecencia a petición del Partido Popular que ha solicitado que los alumnos de tercero y cuarto de la ESO, además de los de Primero de Bachillerato, tengan una educación totalmente presencial como está ocurriendo en el resto de los cursos. Para la diputada popular, Pilar Cortes, la educación de estos alumnos en regimen semipresencial se va a ver perjudicada por falta de motivación.

"No encontramos una razón objetiva para que no se pueda aplicar la máxima presencialidad en todos los cursos. Cuando estos alumnos no van a clase, por estar en régimen de semipresencialidad, lo único que hacen en caso son deberes. No tienen una correcta atención, ni clases vía streaming. Eso provoca falta de motivación y las familias lo están percibiendo", afirma Cortés.

El Consejero de Educación, Felipe Faci, asegura que se busca máxima presencialidad pero que hay que ser prudentes. "Evidentemente que tratamos de buscar la máxima presencialidad pero siempre con criterios de prudencia y control sanitario. Hemos garantizado el 100% de presencialidad en aquellos cursos que no solo son importantes desde un punto de vista educativo, sino también para la conciliación familiar", asegura Faci.

Actualmente hay 20 centros educativos en Aragón con todas sus aulas presenciales y se acaba de autorizar la presencialidad total en 19 centros más.

