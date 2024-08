Los estudiantes tienen cada vez más difícil alquilar una vivienda por la subida de los precios

El precio del alquiler ha subido mucho en los últimos años en toda España. Ya sea que te vayas a Barcelona, a Madrid o a Zaragoza, el precio del alquiler ha aumentado, sobre todo en las grandes ciudades. Esta subida nos afecta a todos, pero es evidente que a los estudiantes todavía más porque, por lo general, no tienen una renta fija para pagarse una vivienda. De hecho, aunque pudiera parecer que una residencia para estudiantes es mejor opción que alquilar, desde hace unos años esta alternativa tampoco es la mejor solución porque los precios de las residencias estudiantiles son todavía más elevados.

Por si fuera poco, los altos precios de los alquileres no son el único impedimento para los jóvenes. A esto hay que sumarle que no es fácil encontrar una vivienda en condiciones de habitabilidad, que muchas no están amuebladas y eso supone un desembolso extra, o las trabas que ponen los propietarios en forma de avales. Ya sea pidiendo la nómina al inquilino o solicitando un pago de dos o tres meses de fianza para poder entrar, estos avales complican el acceso de los jóvenes a viviendas de alquiler.

Uno de estos muchos jóvenes es Carlos, natural de Gallur, que vino a Zaragoza a estudiar y comparte piso con otras dos personas, pagando 750 euros en total por una vivienda en el Distrito Universidad. Ahora que acaba de cambiarse de piso, asegura que ha notado la subida: "Respecto a lo que pagaba en el anterior piso a lo que pago en este sí que se ha notado la subida, pero tampoco es una subida desaforada". "Es muy complicado encontrar un piso que esté bien de precio, pero con un poco de paciencia y de suerte puedes encontrar algo que esté medianamente bien", opina Carlos.

Desde la Asociación Española de Consumidores (Asescon) critican los elevados precios del alquiler para estudiantes. El presidente de la asociación, Miguel Ángel Ruiz, asegura que han recibido multitud de quejas por parte de jóvenes y sus familias que se encuentran con situaciones complicadas de alquiler de apartamentos.

Consejos para encontrar un alquiler

La Asociación Española de Consumidores ha elaborado una serie de consejos para encontrar una vivienda de una forma más sencilla y sin tantos problemas entre inquilino y propietario: es importante comparar precios y calidades de los diferentes apartamentos, no se va a encontrar una vivienda en un día; llegar a un acuerdo entre propietario e inquilino siempre con un contrato por delante; no te fíes de las fotos que hay en internet y nunca alquiles una vivienda sin haberla visto antes en persona; tomar pruebas gráficas al entrar y al salir de la vivienda a modo de pruebas; y, por último, tener un inventario de enseres como electrodomésticos y mobiliario, así como asegurarse de que todos funcionan correctamente.