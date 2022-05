Pilar Alegría: ”Ser ministra es una responsabilidad absoluta”

Hemos podido conocer un poco más a la ministra de Educación y Formaión Profesional, Pilar Alegría. Ya la conocíamos porque ha estado presente en la vida política aragonesa desde hace un tiempo. Pero hoy la miramos a los ojos para ver si ser ministra cambia a las personas. La señora Alegría entra haciendo honor a su apellido, y sin dejar de sonreír, incluso con cierta luminosidad, nos sentamos a charlar delante del micrófono. Ahí sí, se pone un poco más seria: “Ser ministra es una responsabilidad absoluta. Se necesitan mucha dedicación, mucha ilusión y muchas ganas. Hay que trabajar todos los días” nos cuenta, y muy convencida nos explica que “hay que trabajar y hacerlo lo suficientemente bien como para poder aportar”.

Hablando de los primeros meses al frente de Educación, la señora Alegría nos explica còmo le cambiò la vida. “Las primeras semanas se me hizo bastante cuesta arriba”. Y no lo dice por trasladarse a vivir a Madrid, puesto que ya vivió en la capital hace unos años, si no por no poder estar al lado de su familia. “Mi hogar, mi familia están aquí”, y habla de la Zaragoza que tan bien conoce. Cierto es que cuando las responsabilidades políticas generan momentos de tensión, cosa que ocurre a menudo, es muy importante tener al lado a tu gente y apoyarte en ella.

Pero la vida de ministra trae también muchas satisfacciones, como el poder conocer a gran variedad de personas de las que aprender. La señora Alegría nos habla recordando sus primeros viajes a empresas que trabajaban con chavales recién salidos de una Formación Profesional. En uno de sus viajes conoció a un chico en Pamplona que le explicó como a pesar de venir de una familia con muchos problemas consiguió estudiar una FP y ahora se había convertido en un orgulloso encargado. O una profesora en Arnedo, La Rioja, que se sentía muy contenta con la Reforma Educativa porque creía que se reconocía así al centro en el que trabajaba donde había muchísima diversidad.

Y también ha podido, la señora Alegría, conocer a muchas personalidades. Ante la pregunta de quién le ha impactado más, la ministra nos habla de los ministros de Educación de Portugal o de Francia pero sobre todo nos habla de Su Majestad la Reina Letizia. “La que más me ha llamado positivamente la atención es Su Majestad la Reina. He compartido muchos actos con ella y he descubierto a una mujer excepcional”

Antes de finalizar ésta charla, la señora Alegría, recuerda también su época en la política municipal zaragozana. “Siempre la echas de menos”, nos cuenta. Siempre se ha dicho que para asumir responsabilidades políticas es muy importante haber pasado por un ayuntamiento como aprendizaje y ahora ella sabe que ésta afirmación es totalmente cierta.

La señora ministra termina hablándonos de su hijo. Con 8 años le ha pedido a la ministra, que no a su madre, más días de vacaciones. “Mi hijo lo lleva regular, me echa de menos”. Pero lo cierto es que intenta sacar momentos y días para poder verlo siempre que puede. Y lo demuestra, porque terminada la entrevista, Pilar se levanta, nos despide y sale por la puerta de la radio precisamente para encontrarse con él. Viendo esa imagen, de verdad les digo, que no, ser ministra no cambia a las personas. Las hace más fuertes.





