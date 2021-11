De "Akelarre" a "El hombre que mató a Don Quijote": sombreros con sello aragonés

¿Qué tienen en común la serie 'Inés del alma mía´ y las películas 'El hombre que mató a Don Quijote´ o 'Akelarre´? Todas ellas tienen sello aragonés en sus sombreros. Araceli Sancho es la artesana, afincada en Teruel, que está detrás de la confección de los sombreros de estas series y películas. Ahora podemos verlos en la exposición “Mucho más que un sombrero” que estará en el Centro de Artesania de Aragón, en el Antiguo Matadero de Zaragoza, hasta el próximo 19 de diciembre.

"En la exposición hay uno de los tocados de 'Akelarre´, uno de 'El hombre que mató a Don Quijote´ y otros de 'El Bazar de la Caridad´ o 'Inés del Alma Mía´, además de algunos de teatro como de Las Bodas de Isabel o Los Amantes de Teruel", nos cuenta Araceli.

Fotograma de la película Akelarre / HASCOUTURE

De entre todas las piezas realizadas para películas y espectáculos, Araceli se queda con una como el reto más complicado de su carrera: "Siempre me tocan cosas rarunas. Hay algunos sombreros que cuestan mucho porque la estructura es complicada o el material que tienes que reproducir ya no se puede conseguir. En 'El hombre que mató a Don Quijote´ había que reproducir una serpiente de 6´5 metros. Fue complicado hacerlo, encontrar la tela, el material y que tuviese flexibilidad y rigidez", afirma Araceli en COPE

Óscar Jaenada en "El hombre que mató a Don Quijote"



UNA EXPOSICÓN CON 74 SOMBREROS ÚNICOS

En la exposición “Mucho más que un sombrero” hay un total de 74 piezas divididas en colecciones: desde confecciones espectaculares para exhibiciones y pasarelas hasta sombreros destinados al día a día. Pero, ¿cuáles son las claves para encontrar un buen sombrero?



"Si es un sombrero de uso cotidiano es fundamental el material, que esté hecho a mano, no industrial, y por supuesto, hay que tener en cuenta la comodidad, la complexión de la persona que lo va a llevar, sus rasgos o su pelo". Araceli Sancho lleva 8 años dedicada exclusivamente a los sombreros de forma artesanal, un tiempo en el que el sector también ha evolucionado. "Hubo una temporada que el sombrero cayó en desuso, pero ahora parece que ha revivido", asegura.

La serie "Inés del alma mía" / AMAZON PRIME VIDEO

El taller de Araceli se encuentra en Teruel, algo que ella califica incluso, de locura. "Suena un poco loco, pero la vida me trajo aquí y el día que hice el primer sombrero encontré lo que realmente quería hacer. Me daba igual que fuera en Teruel o en cualquier otro sitio". A pesar de ello, Araceli admite que trabajar desde Teruel con sombreros para producciones de cine y televisión a nivel internacional no es nada sencillo. La provincia turolense tiene dos problemas principales: las comunicaciones y la conexión a Internet.

"Es cierto que tenemos algún h´ndicap como el asunto de comunicaciones para ir a Madrid o Toledo, eso lastra un poco. Y el tema de las conexiones a Internet también nos pone piedras en el camino", asegura Araceli. La exposición “Mucho más que un sombrero” con 74 piezas realizadas por Araceli Sancho estará en el Antiguo Matadero de Zaragoza de lunes a viernes de 12 a 2 y de 5 a 8.

