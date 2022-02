Ahora puedes comer callos recién cocinados con solo activar tu WhatsApp

El puesto número 24 del Mercado Ciudad Jardín de Zaragoza lleva más de 40 años oferciendo casquería. Se llama “Menuceles Tina” y está regentado por Pilar García, aunque fueron sus padres quienes empezaron con el puesto porque los abuelos ya se dedicaban a esto. Tradición familiar que ha hecho que Pilar lo “haya visto toda la vida” y se haya convertido en una auténtica experta en la materia.

Pilar se ha modernizado mucho en cuanto a casquería se refiere. Ella tiene un obrador y “todo el producto fresco lo preparo para llegar y calentar. Te lo llevas ya a casa cocinado”, explica. Y es que actualemnte hay mucho desconocimiento y en la mayoría de las casas no sabemos cocinar este tipo de producto. Pero eso no quiere decir que no guste. “No es nada complicado pero te tienes que poner y perder algo de tiempo, asi que aquí estoy yo para hacerlo”, nos cuenta Pilar con una sonrisa. En su mostrador puedes encontrar callos de ternera, patas de ternasco, de cerdo o madejas ya cocinadas, pulmón, corazón o lechecillas pero también elabora canelones o pimientos rellenos, todo un manjar que ahora puedes conseguir también vía online.

Pilar se ha apuntado la proyecto del Ayuntamiento de Zaragoza y de Mercazaragoza de “Mi comercio en la red”. Un proyecto que está ayudando a la digitalización del pequeño comercio. “La experiencia es muiy positiva” aclara Pilar que nos explica que éste es un tema “que teníamos pendiente por falta de tiempo, por desconocimiento o porque no te pones”. Al final es “de agradecer” nos dice Pilar que alguién vaya hasta donde se encuentra y les ayudde. Es de los proyectos, nos cuenta, que además “están a pie de calle y que favorece al comercio y también al cliente”

“Menuceles Tina” tiene Facebook, Instagram y WhatsApp de forma que puede vender también online. “Dentro de nuestras posiblidades hacemos de todo” explica Pilar que para terminar deja muy claro a qué se dedica: ”Es comida de madre o como si te fueras a un restaruante”

Síguenos en Facebook y Twitter