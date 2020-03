Agapito Iglesias, condenado a 6 meses de cárcel por fraude fiscal

El ex presidente del Real Zaragoza, Agapito Iglesias, ha sido condenado a seis meses de cárcel y una multa de 150.000 euros por fraude fiscal. Es el acuerdo alcanzado entre Iglesia, la Fiscalía y la Abogacía del Estado para evitar el juicio que iba a celebrarse en la Audiencia Provincial de Zaragoza y en el que se acusaba al ex máximo accionista de defraudar a Hacienda 900.000 euros. Los hechos tuvieron lugar en el año 2010 cuando se despidió al futbolista Peter Luccin y no se declararon adecuadamente, según la Agencia Tributaria, los conceptos correspondientes a su salario y a su finiquito.

En los hechos también estaban implicados el ex directivo zaragocista Francisco Javier Porquera y el Real Zaragoza como club. Ellos también han llegado a un acuerdo para evitar el juicio. Así, en el caso de Porquera se ha pactado una pena de 3 meses de prisión y una multa de 25.000 euros. Mientras, el Real Zaragoza ha aceptado 100.000 euros de multa y la imposibilidad de obtener ayudas públicas y obtener beneficios o incentivos fiscales de la Seguridad Social y Hacienda durante los próximos nueve meses. Las penas de cárcel, tanto de Porquera como de Iglesias, no implican su entrada en prisión.

Además, la Audiencia Provincial de Zaragoza ha retirado la acusación contra el también directivo del Real Zaragoza, Paco Checa y contra el propio jugador Peter Luccin como una de las condiciones del acuerdo alcanzado entre todas las partes. El acuerdo ha sido posible después de que los acusados reconocieron las acciones cometidas, devolviesen los 900.000 euros defraudados y abonasen también a la Agencia Tributaria 300.000 euros en concepto de intereses de demora.

