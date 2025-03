Cómo afectarían los aranceles de Trump al vino y al cava aragonés: "Nuestra facturación se podría reducir en un 14%"

La guerra de aranceles entre Estados Unidos y Europa puede llegar ahora a las bodegas y a los viñedos. Tras el gravamen del 25% que la administración Trump aplica al sector del acero y el aluminio, ahora amenaza con tasas de hasta el 200% al sector del vino, el champán y el cava si Bruselas no levanta las contra medidas anunciadas a productos americanos como el whisky, las motos Harley Davidson o los pantalones vaqueros.

"Hay que reflexionar sobre qué pasaría al mercado si Estados Unidos cierra sus fronteras a los vinos europeos" Antonio Ubide Presidente de la DOP Cariñena

La pregunta ahora es cómo puede afectarnos la entrada en vigor de esos aranceles. El presidente de Aragón Jorge Azcón, ha calificado la situación como preocupante. Precisamente para analizar el alcance y las consecuencias que puede tener estar medida en el sector del vino y el cava aragonés, Azcón se va a reunir esta tarde con los representantes de las distintas Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográfica Protegidas.

LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN MÁS ANTIGUA

La más antigua y extensa que tenemos en Aragón es la Denominación de Origen Protegida Cariñena. En su caso estos aranceles afectarían al 14% de su facturación como ha explicado en COPE su presidente, Antonio Ubide: "Pues, nos afectaría en más de un 14% de la media de la facturación de nuestras bodegas. Es motivo de preocupación, y más allá de lo que representa como cifra, porque un 14 o un 15% es significativo en la facturación de las bodegas. Sin embargo, hay que reflexionar sobre qué pasaría al mercado si Estados Unidos cierra sus fronteras a los vinos europeos. Una tasa arancelaria del 200% significaría dejar fuera al 90% de los vinos europeos que actualmente entran a Estados Unidos".

"Se produciría una catarsis total de un 18 a un 20 por ciento del volumen o del valor medio del mundo del vino" Antonio Ubide Presidente de la DOP Cariñena

Esta medida obligaría por un lado a Estados Unidos a recurrir a terceros países de fuera de Europa para importar vinos, y a Europa a buscar a otros mercados para exportar los suyos. Una auténtica catarsis según Ubide: "Una catarsis total de un 18% a un 20% del volumen o del valor medio del mundo del vino, moviéndose locamente por los escenarios del mundo. Algunos buscarían acomodo, mientras que otros estarían en la búsqueda de nuevos mercados. ¿Qué provocaría eso? Pues, causaría incertidumbre en los mercados".

Una situación que junto a la caída que se ha producido en las ventas, nos serviría más que para generar mucha más incertidumbre en el sector del vino. "No es un buen momento para sumar crisis a las que ya tenemos. Hay una crisis en el sector del vino a nivel mundial, porque hay un descenso de consumo; a eso se sumaría esta. Yo creo que no daría claridad y, sobre todo, no daría certidumbre a un mercado que en estos momentos ya tiene bastante incertidumbre como para añadir más, como en el caso de Estados Unidos" según Ubide.