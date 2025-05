Xavi Aguado rememora en COPE Zaragoza el gol que le dedicó en La Romareda a Manuel Giménez Abad, recién asesinado ese mismo día

Xavi Aguado es, junto al ya fallecido José Luis Violeta, el hombre que más veces ha vestido la camiseta del Real Zaragoza. Concretamente, 473 partidos oficiales. Por tanto, aproximadamente la mitad de ellos fueron en casa y también es, en consecuencia, quien más veces ha jugado en la recién jubilada vieja Romareda.

Este miércoles se ha pasado por los estudios de COPE Zaragoza para rememorar alguna entre tantas experiencias acumuladas en el templo, el ya mítico recinto zaragocista. Entre esos recuerdos, por ejemplo, uno muy emocionante. El 6 de mayo de 2001 fue vilmente asesinado por ETA Manuel Giménez Abad cuando se dirigía con su hijo a La Romareda a ver el partido de liga Real Zaragoza - Numancia. Xavi conoció la noticia en el descanso, en el vestuario, por boca del delegado Juan Morgado. En la segunda parte marcó un gol en la portería del Gol Sur y se lo dedicó a la memoria del político aragonés recién asesinado.

El protagonista y gran perjudicado del "Rafa, no me jodas" siempre recuerda también que el partido más intenso, y a la postre importantísimo, fue el de la promoción de 1991 ante el Murcia. "Nunca he visto un ambiente de presión como aquel día. Estaba el campo abarrotado y si no es por aquella salvación nos hubiéramos perdido todo lo bueno que vino en esos años posteriores", con la Copa de 1994 y la Recopa de 1995. Y un fútbol de muchos quilates, como el día del 6-3 al Barcelona, para muchos el mejor partido que se ha visto en La Romareda.

También ha participado en el programa Deportes COPE en Zaragoza de este miércoles un gran amigo de Xavi, el hombre que mantuvo y cuidó el césped de La Romareda durante diecisiete años, Manolo Tornos, impactado, al igual que Aguado, por el estado en el que quedó el estadio zaragocista tras el arrancamiento de asientos y de césped a la conclusión del partido ante el Depor.

Xavi prepara ya una nueva edición, la decimocuarta, de su "Campus Deportivo para jóvenes Fairplay", que se celebrará un año más en las instalaciones del Santo Domingo Juventud, con tres turnos que empezarán los días 23 y 30 de junio y el 7 de julio.