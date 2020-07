El Watford se niega a prorrogar la cesión de Luis Suárez más allá del 5 de agosto

Luis Suárez no va a poder jugar los playoffs con el Real Zaragoza. El Watford inglés se niega en rotundo a prolongar su cesión más allá del día 5 de agosto, lo que dejaría al conjunto aragonés en clara inferioridad para afrontar el ‘playoff’ de ascenso. Esta circunstancia ha propiciado en la mañana de este viernes una reunión urgente del consejo de administración del club zaragocista y la posterior comparecencia del presidente Christian Lapetra para exponer la gravedad de la situación y advertir de la posible adulteración de la competición si no pudiera alinear más al delantero colombiano, segundo máximo goleador de la Segunda División, con 19 tantos. El jugador, personalmente, sí desea disputar la promoción de ascenso con el Zaragoza, pero el club al que pertenece, que acaba de descender de categoría en Inglaterra, no lo permite.

El Real Zaragoza también se encuentra a la espera de que el Genoa italiano le dé una respuesta oficial por el central marroquí El Yamiq, cuyo préstamo también se prorrogó hasta el 5 de agosto. Sí está asegurada la presencia hasta el final oficial de la campaña 2019-20 del portugués André Pereira (Oporto). Con el Watford y el Genoa hubo que negociar ya una fecha concreta, que se estableció en el 5 de agosto, porque inicialmente el ‘playoff’ iba a finalizar tres días antes, pero el retraso por lo ocurrido con el Deportivo-Fuenlabrada ha hecho que esa fecha se quede corta.

En las cesiones de Soro (Real Madrid), Álex Blanco (Valencia), Burgui (Alavés) y Puado (Espanyol) sí está especificado que esa prórroga es hasta que acabe la competición, puesto que había un acuerdo tácito entre todos los clubes profesionales españoles para ello.

La comparecencia íntegra del Presidente del Real Zaragoza, Christian Lapetra, es la siguiente:

"Desde la reanudación de la competición a mediados de junio y hasta su finalización hace dos semanas, el Real Zaragoza ha mantenido un profundo respeto a las reglas que se han adoptado para la vuelta al fútbol.

Pero las noticias que hemos recibido hace unas horas en relación con la negativa del Watford a la prórroga del contrato de cesión de Luis Suárez más allá del 5 de agosto, a pesar de que el jugador quiere continuar con nosotros y disputar los play off con el Real Zaragoza -y tras la reunión del Consejo de Administración mantenida hoy viernes por la mañana-, queremos manifestar que esto supone un atentado contra la integridad de la competición.

A día de hoy no conocemos ni la fecha de la disputa del 'play off' ni el rival al que debemos enfrentarnos; pero el Real Zaragoza se ve ya hoy perjudicado. Consideramos incomprensible que a estas alturas no se hayan adoptado las medidas oportunas para garantizar la finalización de la competición.

Queremos jugar, queremos ganarnos el ascenso en el 'play off', pero queremos hacerlo en igualdad de condiciones y con todas las garantías.

Exigimos la implicación de los organismos deportivos para que se adopten todas las medidas que sean necesarias para garantizar la integridad en la disputa de los 'play off'. Todo lo que sea garantizar que el Real Zaragoza pueda jugar con toda su plantilla disponible supondrá una adulteración de la misma y el Real Zaragoza, obviamente, adoptará las medidas que considere oportunas".