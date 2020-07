Víctor Fernández: "Imposible es aquello que no se intenta y nosotros vamos a intentarlo"

Víctor Fernández dibujó un preocupante decorado de la situación física de la plantilla en las horas previas al partido de este viernes en Albacete, en el que tanto se juega el Real Zaragoza, que no depende de sí mismo, pues necesita esperar el fallo del Huesca y del Almería para tener alguna opción de ascenso directo. El empate, eso sí, le garantizaría poder jugar los playoffs, algo que todavía no está matemáticamente asegurado, aunque sí virtualmente.

El entrenador aragonés ha convocado a 22 jugadores en una lista sin Guti y con las dudas de Cristian Álvarez y Luis Suárez, que viajan pero lo hacen tocados. El encuentro se disputa este viernes a las 21:00 horas en el estadio Carlos Belmonte de Albacete (desde las 20,30 horas en COPE+ZGZ, en el 88.5 FM) y será arbitrado por el colegiado vasco Aitor Gorostegui Fernández Ortega, mientras que el encargado del VAR será el gallego David Pérez Pallas.

La lista de expedicionarios, que viajan el día en vuelo directo, son: Cristian, Ratón, Azón, Vigaray, Torres, Linares, Pereira, Soro, Puado, Blanco, Eguaras, Nieto, Atienza, Burgui, Zapater, Delmás, Kagawa, Suárez, Clemente, Baselga, Nick y Francés.

El técnico zaragocista, Víctor Fernández, en la comparecencia previa al partido de este viernes en Albacete, informó de la baja definitiva de Guti, no sólo ante el Albacete, sino también ante la Ponferradina:“Guti lleva varias semanas mal. Tiene gran voluntad y actitud y le hemos hecho jugar infiltrado, pero el cuerpo no da para más. Vamos a intentar recuperarlo por si tenemos que jugar playoffs, pero no será fácil". Y aunque están en la lista de convocados, tampoco están en buenas condiciones Cristian Álvarez y Luis Suárez, dos de los jugadores con más peso específico en el equipo, que son al menos seria duda para enfrentarse al Albacete: "Cristian y Suárez están mal. No quiero anticipar nada, pero no sé si van a jugar. Chocas con las ganas del jugador. Y además, hay otro jugador que está muy mermado, pero no voy a decir de quién se trata. Veremos qué pasa en las próximas horas y decidiremos siempre por bien del equipo".

Y para completar el desolador panorama físico de la plantilla, ha añadido Víctor que ni siquiera estarán para los previsibles playoffs, ni Igbekeme (“cero posibilidades”, ni Javi Ros (“también cero posibilidades”), ni prácticamente tampoco Guitián (“una posibilidad entre cien”), ni El Jamiq (“diez posibilidades entre cien”).

En su comparecencia telemática y esta vez con preguntas de los medios, el entrenador zaragocista ha valorado la situación actual que atraviesa el equipo blanquillo: “No hemos tenido respuestas a las circunstancias, ni futbolísticas ni anímicas. El futbol ha sido muy cruel e injusto con nosotros, muchos jugadores han tenido que jugar infiltrados. Pero imposible es aquello que no se intenta, y nosotros lo vamos seguir intentando hasta el último suspiro, tratando de demostrar un espíritu mucho más ganador que el que hemos mostrado hasta ahora”.

Víctor Fernández comentaba que el vestuario no ha vivido unos días fáciles tras la dura derrota ante el Real Oviedo, pero ha asegurado que deben pelear hasta el final para conseguir el objetivo: “Estamos muy mal, pero tenemos que tener autocrítica y poner soluciones. Afrontar con gallardía lo que nos queda, aun siendo conscientes de las dificultades que tenemos. Debemos de ser un equipo que nunca se rinda; somos los mismos, con las mismas ideas, y tenemos que dar un paso adelante en todo”.

“Estos jugadores han pasado en dieciséis meses de estar en la miseria, que es el luchar por el descenso a Segunda B, a ser un equipo ambicioso y ganador, que está aspirando a subir a Primera División; y eso no es casualidad”, explicaba el entrenador aragonés, poniendo en valor todo lo que han conseguido sus jugadores desde que él tomase los mandos del equipo en su tercera etapa al frente del Real Zaragoza.

Del Albacete, Víctor ha señalado que “se juegan mucho”, y que, tanto ellos como los aragoneses tienen “mucha presión”, pero tiene la máxima confianza en que su equipo volverá a ponerse en pie: “Tenemos la obligación de ganar, no puedes pensar en otra cosa. Estoy convencido de que nos vamos a levantar”.