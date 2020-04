Shinji Kagawa anhela el regreso a la normalidad

El jugador japonés del Real Zaragoza Shinji Kagawa está viviendo estos días de confinamiento centrado en seguir trabajando y no perder ritmo físico para la vuelta a los entrenamientos y la competición oficial. "Es importante seguir trabajando bien y estar preparados para el regreso", afirma el futbolista nipón, que no obstante reconoce que "ahora no es el momento de pensar en el fútbol, sino en nuestra salud y en la de los que nos rodean, y parar los contagios del coronavirus; lo que más quiero es que recuperemos la normalidad".

Para Kagawa, "no poder salir de casa es una situación difícil, nunca antes había vivido algo parecido". "Los entrenamientos son diferentes, pienso cómo puedo entrenar en casa -explica-. Me centro en eso para llevar a cabo el trabajo día a día de la mejor forma posible, en casa no hay tanto espacio y cambia mucho la forma de trabajo, sobre todo para entrenar con balón, y es importante tener claros los pasos a seguir para mejorar la condición física".

Le preocupa al centrocampista el aspecto mental del trabajo, ya que "a veces es complicado estar concentrado tal y como estamos ahora: no poder salir de casa, no saber cuándo va a acabar esta situación... me preocupa y me siento estresado". Para evitar eso, Kagawa se centra "en polanificar cada día y cada semana, pensando con vistas a futuro, para tener así motivaciones y pequeñas metas". "Encontrar la forma de convertir esa ansiedad en motivación, hace más llevadero el confinamiento", añade.

También echa de menos el nipón el contacto diario del vestuario. "Sinceramente, no pensaba que estaría tanto tiempo sin ver a mis compañeros, y tampoco sabemos cuándo podremos volver a estar juntos -apunta-. Nunca había vivido una situación así. Hablo con ellos en el grupo de chat, compartimos cada día los entrenamientos desde casa. Es nuestra forma de seguir unidos como grupo". El jugador zaragocista cree que "los equipos y jugadores que estén trabajando duro ahora, sacarán buenos resultados después; lo sabemos y estamos entrenando bien para llegar en la forma posible a los entrenamientos grupales y a disputar LaLiga".

En el tiempo libre que le permite la rutina de entrenamientos, Kagawa intenta "estar informado de lo que está pasando en Japón, siguiendo las noticias; también aprovecho el tiempo para leer libros o ver películas y programas de televisión japoneses". Además, el nipón vislumbra el momento del retorno a la competición: "El regreso es fácil de imaginar: en La Romareda, con los aficionados apoyándonos muchísimo, como hacen en cada partido; compartiremos con ellos la alegría de volver a jugar, sobre todo en el primer partido en casa. Deseo verles muy pronto, ojalá llegue ese día lo antes posible".

