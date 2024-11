Ricardo Mur, Consejero Delegado de la S.D. Huesca, en COPE Zaragoza: "Los precios que hemos puesto son inferiores a los que puso el Real Zaragoza en el derbi del año pasado"

Ricardo Mur, Consejero Delegado de la S.D. Huesca , ha pasado este viernes por los micrófonos de DEPORTES COPE EN ZARAGOZA en el víspera del encuentro que este sábado va a enfrentar en El Alcoraz a oscenses y zaragocistas. Y ha analizado la polémica por el precio de las entradas para este partido.

Al frente del grupo Arqa, que junto al grupo Costa entraron este verano en el accionariado del club oscense para echarle un capote en un momento muy delicado para la entidad, Ricardo Mur asumió el cargo de Consejero Delegado: "No podíamos dejar que el Huesca entrara en concurso de acreedores o desapareciera. Nos sentimos plenamente integrados en la sociedad oscense. Y muy bien acogidos", comenta.

Respecto al choque de este sábado, "los dos equipos han empezado bien la temporada, tienen dos grandes entrenadores. Y este partido tiene que ser una fiesta del fútbol aragonés", apunta Mur.

"El Real Zaragoza se ha portado muy bien con nosotros en el mercado de verano al cedernos a Sergi Enrich. No va a jugar este partido, pero el resto de compañeros lo van a hacer muy bien y van a mostrar mucha mordiente en el ataque", explica el Consejero Delegado del club oscense.

En opinión de Ricardo Mur, "claro que es un derbi. Somos dos equipos de Aragón, a los que nos unen muchas cosas y tenemos que llevarnos bien. Yo sí que creo que tiene algo de especial el partido, aunque al final del camino lo que hay son tres puntos".

"Yo le deseo lo mejor al Real Zaragoza y me alegraré si asciende. Nosotros lo que queremos es consolidar el proyecto tras un momento difícil", añade Mur.

Respecto a la entrada que va registrar este partido, según el directivo del Huesca, "creo que va a haber una buena entrada, entre 6.500 y 6.800 espectadores. No muy diferente a los derbis de otros años. Es una polémica que no sé si es interesada o desinformada. Hay 4.000 socios que pagaron el abono completo y abonaron 50 euros más precisamente para poder acudir a este partido. Es una decisión que tomó la anterior directiva y que nosotros estamos obligados a respetar. De ahí los 50 euros que han tenido que pagar los que no lo hicieron antes".

Ricardo Mur recuerda que "los precios que hemos puesto son inferiores a los que puso el Real Zaragoza en el encuentro contra el Huesca del año pasado. Y no oí ninguna crítica. Estaban entre los 85 y los 45 euros. De todas formas, de cara al año que viene tenemos que hacer una reflexión. No va a haber medios abonos. Va a haber un abono completo para todos, con lo cual nos evitaremos este problema. Y va a haber una política distinta de precios de ticketing. Hay que entender que son unas decisiones que fueron tomadas antes de que nosotros entráramos a gestionar el club".