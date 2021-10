El Real Zaragoza sigue sin pegada y enlaza en La Romareda ante el Oviedo su cuarto empate consecutivo (0-0)

Más de lo mismo este sábado en La Romareda por parte de un Real Zaragoza sin pegada que continúa negado de cara al gol. En otro encuentro con intensidad y con ocasiones -esta vez menos numerosas y menos claras-, el conjunto de Juan Ignacio Martínez, aunque dominó a tramos, volvió a estrellarse contra su ineficacia atacante y ante un Oviedo que se llevó un punto sin inquietar tampoco demasiado a Cristian Álvarez.

Con este empate sin goles -el conjunto aragonés dejó al menos su portería a cero, algo que no conseguía desde la primera jornada frente al Ibiza- los de JIM acumulan su cuarto empate consecutivo y, con una sola victoria en las ocho jornadas disputadas, únicamente suman ocho de veinticuatro puntos posibles (a punto por partido). Cuarto encuentro sin ganar y, también, quinto sin perder. En cualquier caso, la clasificación, preocupante, sí que refleja la falta de gol y sólo el enorme crédito logrado por el entrenador tras la milagrosa salvación de la temporada pasada impide que se cuestione a estas alturas su continuidad.

El partido fue igualado, con una primera parte en la que el Oviedo, bien plantado en el terreno de juego desde el inicio, fue ligeramente superior. En la segunda mitad, el Real Zaragoza le metió más intensidad al partido y fue el dominador, aunque por fases. Y, una vez más sin, gol.

El choque comenzó con una ocasión para los visitantes en la primera acción ofensiva del duelo y el disparo de Borja Sánchez, que buscó la escuadra, se marchó por encimade la portería defendida por Cristian Álvarez. Tras esa oportunidad, el Real Zaragoza comenzó a tener más posesión, aunque no lograba encontrar los espacios necesarios para llegar a la meta contraria.

Sí llegó con un potente tiro lejano de un activo y atrevido Valentín Vada, que partió por primera vez como titular y que estuvo cerca de poner el uno a cero en el marcador. Sin embargo, el chutazo del argentino en el minuto 10 se fue rozando la escuadra. Yel siguiente, de Alberto Zapater, en el minuto 16, salió arriba.

El Real Oviedo se fortaleció posicionalmente y también tuvo momentos de combinaciones rápidas para marchar a la contra, viviendo un tramo de alternancias entre ambos conjuntos. En el minuto 23, Borja Sánchez empalmó la pelota tras un buen sombrero, pero el tiro le salió de nuevo alto. Los blanquillos respondieron y buscaron el tanto con una ocasión de Vada tras un centro, también al primer toque, de Zapater. Pero el argentino, que además estaba en fuera de juego, no logró rematar.

Los de JIM siguieron insistiendo en busca de la portería de Femenías, que tuvo que intervenir para despejar a saque de esquina un disparo con veneno de Sergio Bermejo en el minuto 34. Iván Azón también peleó con la zaga del conjunto oviedista para conectar dos cabezazos forzados al filo del descanso.

En la segunda mitad, los zaragocistas gozaron de la primera oportunidad nada más arrancar con un lanzamiento de falta directa de Vada que no encontró portería. El equipo de Juan Ignacio Martínez continuaba con la posesión, con una mayor circulación de pelota, y generando más sensación de peligro que su rival, pero los minutos pasaban y el tanto no subía al marcador. Varios centros con mordiente de Chavarria fueron sacados con contundencia por la defensa visitante.

En el minuto 66, Bermejo se sacó un tiro cruzado que tocó levemente en el debutante César Yanis, quedándose muy cerca el esférico de superar a Femenías. Vada lo probó con un complicado disparo antes de ser sustituido, pero tampoco conectó entre los tres palos. Alentados por la grada, los blanquillos lo intentaron todo en los últimos minutos y Jair Amador, en una posición forzada, mandó a las manos de Femenías una clara opción dentro del área. Cristian Álvarez detuvo un lanzamiento desde la frontal de Joni Montiel en el minuto 87 y el encuentro finalizó con el cero a cero inicial a pesar de las internadas locales.

Real Zaragoza: Cristian, Fran Gámez, Francés, Jair, Chavarria, Eguaras, Zapater (Francho, 45'), Vada (Álvaro G., 76'), Bermejo (Adrián, 88'), Nano (Yanis, 45'), e Iván Azón (Narváez, 69').

Real Oviedo: Femenías, Lucas, Costas, Calvo, Mossa (Arribas, 83'), Jimmy, Brugman (Aias, 83'), Jirka (Montiel, 57'), Borja S. (Mier, 69'), Viti (Pombo, 69') y Borja Bastón.

Goles: no hubo.

Árbitro: Luis Mario Milla Alvendiz (comité andaluz). Amonestó a Eguaras (min. 19) y a Narváez (min. 88) por parte del Real Zaragoza; y a Calvo (min. 36), a Jimmy (min. 53), a Mossa (min. 58), a Brugman (min. 80), a Aias (min. 85) y a Costas (min. 88) por parte del Real Oviedo.



Tras el partido disputado ante el Real Oviedo, el entrenador del Real Zaragoza, Juan Ignacio Martínez, valoraba el empate en el estadio de La Romareda: “Son muchas las conclusiones y la principal es que no podemos reprocharle al grupo porque lo dan todo. Hoy ha sido un partido complicado. Juegan muy bien sin balón y no se encuentran incómodos. La afición ha estado descomunal e impresionante. Queríamos restarle puntos al Oviedo, pero no ha podido ser”.

El técnico alicantino resaltaba que siempre ve “la parte positiva”, y que habían logrado uno de los objetivos, no encajar gol, pero que tanto él como el vestuario desea brindarles un triunfo en casa a los seguidores zaragocistas. “Estoy muy contento por el esfuerzo del equipo ante un rival difícil que solo ha perdido un partido en este inicio de liga. Llevamos una serie de partidos en casa y lo que me pesa es eso. Empatizo con la afición y con lo que nos transmiten y estamos deseando darles una victoria. Ojalá contra el Huesca llegue nuestra primera victoria en casa. La deseamos. Tenemos una semana muy larga y vamos a trabajar para ello”.



Llegó el estreno de César Yanis con el Real Zaragoza. El panameño saltó al campo sustituyendo a Nano Mesa -indispuesto- tras el descanso y tuvo sus primeros 45 minutos de juego como futbolista del conjunto aragonés. Comenzó en la banda izquierda y terminó en la derecha. Yanis dio un total de 17 pases, 15 de ellos precisos -88%-, un tiro, tres duelos ganados y dos recuperaciones de balón. “Tiene dribbling, uno contra uno, tiene cosas que nos pueden ayudar…”, comentó Juan Ignacio Martínez en la rueda de prensa sobre el extremo.



“La afición ha estado descomunal, impresionante”, así se refería Juan Ignacio Martínez a la afición del Real Zaragoza tras finalizar el encuentro. 17.000 zaragocistas se dieron cita en el estadio de La Romareda, superando así la cantidad registra ante la Real Sociedad B -14.726-. “La afición ha estado espectacular. Así te sientes futbolista”, explicaba Valentín Vada.



Por otra parte, el futbolista del Real Zaragoza Nano Mesa tuvo que ser sustituido en el descanso del partido de este sábado ante el Real Oviedo al sufrir una indisposición.

Nano Mesa quedó ingresado en observación en el Hospital Clínico Universitario de la capital aragonesa.

La plantilla zaragocista llevará a cabo este domingo a partir de las 10:30 horas su habitual sesión postpartido en las instalaciones de laCiudad Deportiva, en la que comenzarán a trabajar para preparar el siguiente choque de LaLiga SmartBank, que también tendrá lugar en el estadio de La Romareda, frente a la SD Huesca, el lunes día 11 a las 21 horas.