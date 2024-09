El Real Zaragoza recupera el liderato dándose un festín en La Romareda a costa del Elche (3-0)

El estadio de La Romareda se ha quedado sin Gol Sur, pero su inquilino, el Real Zaragoza ha recuperado el Norte en casa. Este ya no es el equipo al que se le escapaban puntos continuamente como local, Ni el que no sabía administrar la superioridad numérica. Este domingo, bien es cierto que aprovechando un regalo del portero del Elche en la primera parte y sacando tajada de la expulsión de Óscar Plano en la segunda mitad, el conjunto de Víctor Fernández supo materializar su superioridad con dos goles de Soberón y uno de Francho, y recuperar así el liderato, con un balance de diez de doce puntos posibles en los cuatro partidos disputados.

Este equipo tiene un tesoro (divino) que es la juventud de buena parte de su plantilla, lo que le garantiza el hambre y las ganas de hacer las cosas bien de un grupo de chavales sabiamente dirigidos por Víctor Fernández, un técnico que, desde la veteranía, la experiencia y los galones está haciendo funcionar a la perfección tantos a los que salen de inicio como a los que lo hacen después desde el banquillo.

El Elche, al que todavía se le atragantan los métodos de Eder Sarabia, ya que ha comenzado mal la temporada con una única victoria en cuatro partidos, sólo fue rival en una primera parte ciertamente atascada y con poco brillo. Pero un error garrafal del meta Dituro, quien, tras un disparo sin peligro de Alberto Marí a los 37 minutos, regaló un rechace en envoltorio de caramelo a Mario Soberón, el más listo de la clase, que aprovechó para poner por delante al Real Zaragoza y dejar así allanado el camino de la victoria.

Las obras que se están acometiendo en el estadio de La Romareda por el derribo del Fondo Sur para la construcción del nuevo estadio, han supuesto que el equipo aragonés no haya podido jugar en casa hasta la cuarta jornada, pero los jugadores de Víctor Fernández esta vez supieron continuar también en casa con la buena racha comenzada fuera de casa en los tres partidos anteriores, recordando el gran arranque liguero en cuanto a puntos de la pasada campaña. Pero las sensaciones y la autoridad que muestra ahora este equipo poco tienen que ver con el que lograba quince de quince puntos posibles en los cinco primeros partidos de hace un año, con un cuestionable merecimiento y una buena dosis de fortuna, como quedó claro a partir de la sexta jornada con la caída en picado.

Este domingo, primero con un fallo garrafal del meta Matías Dituro que propició el 1-0, después con la expulsión directa de Oscar Plano por un pisotón a Tasende sin querer jugar el balón y, finalmente, por un nuevo error en la salida del balón que acabó con el 2-0 en el minuto 69, más la guinda de Francho en el tercero, el camino quedó allanado para el triunfo del conjunto local, que ni siquiera necesitó ganarle el porcentaje de posesión a los ilicitanos, que en ningún momento inquietaron de verdad a Poussin.

El conjunto de Eder Sarabia, efectivamente, como ya suele ser habitual, fue el que más tiempo tuvo la pelota en su poder, pero le sirvió de poco, pues no eran capaces de generar peligro. El movimiento del balón era demasiado lento y eso permitía a los zaragocistas defenderse con una solvencia cada vez más consolidada. Realmente, es difícil crearle peligro al equipo de Víctor Fernández, que apenas concede ocasiones al rival.

Todo era demasiado encorsetado hasta que Alberto Marí disparó al borde del área, un remate que en principio no debía llevar mayor peligro porque era centrado y no excesivamente potente, pero al meta del Elche, Matías Dituro, le engañó el bote ante sí y no fue capaz de hacerse con el esférico lo que fue aprovechado por Mario Soberón para inaugurar el marcador en el minuto 37.

El tanto zaragozano espoleó algo al Elche, que en el 42 tuvo la única oportunidad clara con un remare cruzado de José Antonio Ferrández 'Josan' que salió ajustado al palo derecho de la meta de Gaetan Poussin, pero ahí se quedó todo. Se llegaba al descanso con ese uno cero para los locales.

El equipo aragonés pareció salir más decidido a por el partido tras el descanso y tuvo su primera opción por medio de Adrián Liso en el 46, oportunidad que abortó Dituro.

La expulsión de Oscar Plano en el 54 comenzó a decantar claramente el partido, que acabó de caer del bando de los de Víctor Fernández cuando un mal cambio de juego desde la defensa foránea propició la recuperación zaragozana para acabar con un gran remate de cabeza en plancha de Soberón, que hacía doblete, y que acabó con la ilusiones de un Elche que en inferioridad numérica no fue capaz de inquietar la meta local.

Por contra, el Real Zaragoza anotó el tercero en el 84 tras un gran zurdazo por la escuadra del recién salido Francho Serrano tras una brillante acción de Liso. Y aún tuvo opciones de haber agrandado más la brecha con un disparo de Azón al palo (aunque era fuera de juego) o en un tiro de Adu Ares a las manos de Dituro.

Real Zaragoza 3: Poussin; Calero, Vital, Lluís López, Tasende; Bermejo (Francho, m.66), Keidi Bare (Adu Ares, m.74), Marc Aguado (Toni Moya, m.57), Liso; Soberón (Luna, m.74) y Marí (Iván Azón, m.66).

Elche 0: Dituro; Alvaro Núñez (Affengruber, m.63), Diaby (Rashani, m.80), Barzic (Mario Gaspar, m.63), Salinas; Oscar Plano, Gerard Hernández (John Donald, m.63), Nico Castro; Josan, Agustín Alvarez (Sory Kaba, m.72) y Nico Fernández.

Goles: 1-0. M.37. Soberón; 2-0. M.69. Soberón; 3-0. M.84. Francho.

Arbitro: Avalos Barrera (Comité Catalán). Expulsó con roja directa a Oscar Plano, del Elche (m.54). Amonestó con tarjeta amarilla al entrenador local, Víctor Fernández, y al visitante, Eder Sarabia. También a los jugadores Soberón, por el Real Zaragoza, y Alvaro Núñez Josan y Sory Kaba, del Elche.

Incidencias: Partido correspondiente a la cuarta jornada de Liga de Segunda división, disputado en el estadio de La Romareda ante 21.024 espectadores. Se guardó un minuto de silencio en memoria de los abonados zaragocistas fallecidos el último año y del exjugador Cándido Gómez (Candi).