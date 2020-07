El Real Zaragoza recibe con suplentes a la Ponferradina, pensando ya en el playoff que empieza el jueves

Termina este lunes la liga regular en Segunda división con una jornada en la que el Real Zaragoza, clasificado matemáticamente desde el viernes para jugar los playoffs, a pesar del desastre de ese día en Albacete, se juega ante la Ponferradina (que viene ya salvada) saber cuál será su posición final y conocer también cuál será su rival en la primera ronda en la fase de ascenso. Nada más. Y nada menos.

Tras la lamentable imagen que viene ofreciendo el equipo, que llegó a su máxima expresión en Albacete, desde el club se ha tratado durante el fin de semana de cambiar esa sensación de derrotismo y pesimismo que, por razones obvias, embarga a los aficionados. Por eso salió a la palestra el director deportivo, Lalo Arantegui, para ratificar al técnico y lanzar el mensaje de que no se puede entrar en un playoff con sensación de fracaso. Evidentemente se quiere hacer borrón y cuenta con la llegada de la fase de ascenso, porque además en el fútbol todo es posible y el Real Zaragoza, en consecuencia, todavía puede subir. Aunque ahora parezca un milagro, como dijo el alcalde.

Víctor Fernández hará en este último partido de la liga regular todas las rotaciones que pueda para dar más descanso a sus principales jugadores de cara al primer partido del playoff, que será el jueves. Para ello ha convocado a todos los jugadores disponibles, aunque, efectivamente, habrá menos caras de las habituales en el once titular en este choque ante los del Bierzo.

El encuentro, que se disputará en La Romareda a partir de las 21 horas (desde las 20,30 en COPE+ZGZ, en el 88.5 FM) será arbitrado por el colegiado castellano manchego Dámaso Arcediano Monescillo, mientras que el encargado del VAR será el gallego Alejandro Muñiz Ruiz.

Lalo Arantegui, director deportivo del club, es quien, efectivamente, ha intentado dar otro aire a la situación en la previa del partido: “Por las sensaciones de los dos últimos partidos, todos tenemos un sentimiento común, pero quiero lanzar un mensaje de unión: no podemos entrar en un playoff con sensación de fracaso. Las impresiones no han sido buenas en el campo de fútbol; el equipo ha peleado por el objetivo más ambicioso posible, el del ascenso directo y ahora se centra en la pelea por subir a través de la promoción".

El responsable de la parcela deportiva del club también hacía un balance de cómo ha ido la temporada y comentaba que, tras ser uno de los mejores, al equipo le ha faltado esa regularidad después del confinamiento. A partir de ahora, el equipo se centra en la lucha por el ascenso a través del playoff. ¿Está preparado el grupo para ello?: “No me cabe ninguna duda: todo está mucho más focalizado, tenemos que preparar un partido de ida y vuelta. Estos futbolistas han demostrado que saben competir. Vamos a entrar al playoff con otra dinámica y con un objetivo claro, que es la eliminatoria, en la que dependemos de nosotros mismos”.

Arantegui reforzaba al entrenador y también a la plantilla. Y explicaba los motivos que han podido justificar el mal tono mostrado en los últimos encuentros: “No hay afición y eso nos pesa en los partidos de casa, los encuentros son cada tres días y nos penalizan las lesiones, con futbolistas recién recuperados que tienen que competir cada tres días, nos hemos quedado con una plantilla reducida y nos ha pasado factura el cansancio. Y, además, los resultados positivos conllevan buenos rendimientos físicos y los negativos, lo contrario: pérdida de confianza, pierdes la idea de juego… Entramos en una nueva vida esta semana y necesitamos el apoyo de todo el mundo. Tenemos que hacer un ‘reset’ porque donde nos metemos ahora no sirve de nada mirar atrás. Tenemos que unirnos. Y la plantilla se verá regenerada física y mentalmente porque lo que afrontamos ahora es todo nuevo”, comentaba.

El fin de semana también se ha vivido en las redes sociales. En esa misma línea de defender las opciones que tiene el Real Zaragoza en el playoff, desde el club se ha mostrado disconformidad con lo que el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, expresaba en sus redes: «Mis felicitaciones al Huesca por su ascenso a Primera. Se lo han merecido. Y por nuestra parte, sólo queda encomendarnos a la Virgen del Pilar para que se haga un milagro en la promoción. Es lo que hay».

Y también en sus redes se disculpaba Luis Suárez tras su reacción furibunda cuando fue sustituido en Albacete. Al salir del campo, Luis Suárez levantó el brazo de forma ostensible en señal de enfado y golpeó varios objetos en su camino hacia la grada. Por último, se quitó la camiseta y la tiró con furia. Y su arrepentimiento: “Me siento muy avergonzado por mi actitud en el partido tirando la camiseta y en general en estos partidos que no hemos estado a la altura. Hoy me he visto sobrepasado por todo y no he actuado bien. Solo quiero pedir disculpas y agradecer el apoyo y el cariño que nos dais diariamente”, escribía Suárez en sus redes sociales

La esposa del delantero colombiano, muy activa en las redes sociales, también quiso compartir el mensaje de su marido y añadía: “Quiero dejar aquí las disculpas de mi marido y quisiera deciros que no sabéis cuánto siento lo que ha pasado. Al igual que él, estoy avergonzada y espero que todo mejore y salgamos lo mejor posible de esta situación”.