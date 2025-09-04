El Real Zaragoza presenta a sus últimos cinco fichajes: "Todo en la vida se puede mejorar"

Hasta cinco jugadores ha presentado este jueves el Real Zaragoza: los cuatro que llegaron en la recta final del mercado como son Esteban Andrada, Kenan Kodro, Paul Akouokou y Martín Aguirregabiria, además de Pablo Insua que llegó al equipo aragonés hace ya un par de semanas. El defensa ha sido el primer en ser presentado.

Insua es un central con experiencia en la categoría tras pasar por el Huesca, el Sporting o el Granada. Ahora lleva ya unas semanas en Zaragoza y seguirá trabajando para aportar solidez defensiva al equipo. "El míster quiere que a nivel grupal seamos un equipo sólido y nos encajen pocos goles. Es la base en una categoría como esta. Deben generarnos pocas ocasiones y esa es la solidez que está buscando el equipo", afirmaba Insua.

Por su parte Esteban Andrada, portero internacional con Argentina, llega cedido por una temporada desde el Monterrey. El director deportivo, Txema Indias se ha mostrado orgulloso de que el portero haya apostado por venir a Zaragoza y él devolvía esas palabras de afecto sumando un objetivo claro: que el club blanquillo vuelva a ser un grande.

"Estoy feliz y con una ilusión impresionante de poder hacer grande al Zaragoza. Mis ganas y deseo de poder estar en Europa son inmensas. A veces jugar en Europa se hacen difícil estando en Sudamérica, pero llego con la máxima ilusión", asegura Andrada.

También ha sido presentado Kenan Kodro, delantero, al que Indias conoce bien desde sus inicios como canterano de la Real Sociedad. Afirma que lleva años siguiéndole por su olfato goleador y ahora llega al Zaragoza para aportar algo diferente al ataque aragonés. Kodro se define a sí mismo como "un delantero de área al que le gusta asociarse con sus compañeros en el juego, no me gusta estar desconectado, soy un 9 diferente a lo que tenía el equipo hasta ahora".

"No voy a ponerme nota ni ir de prepotente diciendo que tenemos un plantillóN" Txema Indias Director deportivo del Real Zaragoza

Mientras, Paul Akouokou tiene experiencia tanto en el futbol español, en el Betis, como en el francés. Se desenvuelve como centrocampista y su fichaje se ha dilatado en el tiempo más de lo esperado: casi un mes desde el finales del mes de julio cuando comenzaron las negociaciones. "Tenía la propuesta y era una decisión importante. Al final estoy aquí y estoy feliz", aseguraba el centrocampista.

Y por último se ha presentado al lateral derecho Martín Aguirregabiria. Ha desarrollado su carrera principalmente en el Alavés llegando a ser internacional sub21. Jugó la temporada pasada en el Cartagena, quedó libre en junio pero en verano, afirma, no ha perdido la forma: "He estado trabajando y estoy listo para jugar. He tenido que entrenar solo y este ha sido un verano atípico para mi, pero me he preparado bien".

EL BALANCE DEL DIRECTOR DEPORTIVO

Con la plantilla ya cerrada, el director deportivo Txema Indias se ha mostrado satisfecho, pero siempre ambicioso aseguran que "todo en la vida se puede mejorar". Ha afirmado que él es ambicioso y por eso, aunque cree que se ha trabajado bien durante este mercado de fichajes, también dice "siempre podré dar más".

"Me harán bueno o malo los que están en el césped. Mi energía se centrará en eso. Sabemos lo que hemos trabajado en el mercado. Tuvimos un inicio complicado para sacar jugadores y dar entrada a otros. No voy a ponerme nota ni ir de prepotente diciendo que tenemos un plantillón. Tenemos muy buena plantilla, pero la nota la pondremos a final de temporada", ha asegurado Indias.

Todos los recién llegados entrenan ya a las órdenes de Gabi de cara al partido ante el Valladolid de este sábado.