El Real Zaragoza se la pega en casa ante el Oviedo (2-3) y Víctor Fernández dice que se aparta

El Real Zaragoza ahonda su herida al perder en la noche de este martes en La Romareda ante el Oviedo, que remontó el 2-0 con el que el conjunto aragonés se había adelantado en la primera parte. Tal fue el hundimiento zaragocista en la segunda mitad (con incomprensible fallo incluido de Keidi Bare al lanzar un penalti de chiste), que el equipo asturiano marcó tres goles, pero pudo marcar seis.

La decepción fue muy grande en el Real Zaragoza al acabar el partido, hasta el punto de que el técnico, Víctor Fernández dijo que pone su cargo a disposición del club, y comentó en una impactante rueda de prensa que se aparta, además de afirmar que se encuentra cansado de una situación a la que no consigue poner solución.

Víctor fue autocrítico y señaló que “yo soy el primero que se pone por delante. Soy zaragocista y sufro con el Real Zaragoza. No soy lo suficientemente bueno para corregir esta situación. Le diré al presidente que me aparto a un lado. Si me dicen que buenas noches, gracias y adiós, pues eso, gracias y adiós. Lo he intentado todo y no encuentro la solución. Soy responsable de lo que digo y hago. Llevamos 4 puntos de 24 (realmente son 21). Estoy buscando, pero no encuentro soluciones. No soy lo suficientemente bueno para dar con la tecla. Estoy siendo realista. Es algo horroroso perder este partido así, es inaceptable”.

“Lo digo desde el amor al club y no desde la calentura. Agradezco enormemente a todo el mundo que me apoya, también a los que no me apoyan. Es insostenible. Mi experiencia como entrenador me da autoridad para manifestar esto. Sufrí mucho el año pasado. La dinámica era terrible. El club debe tomar medidas urgentes y afrontar el mercado con posibilidades, y rezar a la Virgen del Pilar para que no haya tantos percances. Agradezco el cariño de toda la gente, a los que conozco y no conozco, pero por encima de todo es el zaragocismo lo que me hace sufrir. No quiero defraudar a nadie. Será que no estoy suficientemente capacitado para esto”, explicaba el técnico.

El conjunto ovetense acumula tres jornadas consecutivas ganando, lo que le ha colocado, a falta de completar la jornada entre el miércoles y el jueves, empatado a puntos con el Almería, que es segundo.

Por contra, el Real Zaragoza suma ya siete jornadas consecutivas sin ganar y continúa con la cuesta abajo y sin frenos que está protagonizando y que le hace alejarse progresivamente de los puesto de promoción de ascenso.

El conjunto aragonés inició el partido mejor que su rival y en 19 minutos ya había tenido dos opciones de marcar con sendos disparos de Francho Serrano y Adu Ares que rechazó el meta Quentin Braat.

La insistencia del equipo maño tuvo premio cuando Adrián Liso, recogiendo un toque de cabeza botando en el 21, empalmó a puerta con un remate bombeado y potente que se le coló al meta francés entre las piernas en un grave error.

Lejos de reaccionar, el conjunto carbayón siguió viendo como los ataques locales llevaban peligro como el de un activo Adu Ares cuyo disparo repelió con el pie en una buena acción el portero ovetense en el 27.

Ese remate fue el preludio del segundo tanto aragonés, que llegó tres minutos más tarde, porque de nuevo Adu Ares culminó una penetración de Dani Tasende por la banda izquierda con un remate raso ajustado al poste de la meta asturiana.

El conjunto de Javi Calleja seguía sin dar síntomas de reacción y pudo encajar el tercero en un contrataque de Liso, en el minuto 34, que abortó Braat rechazando el remate del canterano aragonés.

Solo cuando el primer periodo se encaminaba a su final apareció tímidamente el desdibujado Oviedo con un disparo de Alberto del Moral muy alto en el 40 y con un intento de remate de cabeza en boca de gol al que no llegó por muy poco de Alexandre Zurawski "Alemao".

Esa fue toda la pólvora de los asturianos en el primer periodo, algo que cambiaría radicalmente en la segunda mitad gracias a los cambios carbayones.

El inicio del segundo tiempo tuvo mucho movimiento, con un Oviedo más ambicioso, lo que le permitió acortar distancias en el minuto 50 con un gran disparo del recién ingresado Ilyas Chaira y que metía a los suyos en el partido.

Todo pudo haber cambiado dos minutos después cuando de nuevo el cancerbero Braat cometió otro error al derribar a Marcos Luna en el área, lo que fue castigado con penalti. Para fortuna visitante, si el error del portero había sido grande, no lo fue menos el del lanzador de la pena máxima, Keidi Bare, con un alucinante e infantil disparo raso e inocente al medio de la portería que detuvo el meta francés.

El gol fue empequeñeciendo al Real Zaragoza a la vez que hizo crecer a su oponente, a lo que también ayudaron los cambios porque de los recién ingresados, Alex Cardero, puso un excelente centro desde el lado izquierdo para que Alemao culminara con un gran cabezazo para poner las tablas en el marcador en el minuto 65.

El Oviedo se había adueñado del partido y pudo haber completado la remontada en el 72 con un remate al palo de Francisco Portillo y el posterior disparo en el rechace de Haissem Hassan que salió ajustado al poste.

El recital ovetense no acabó ahí porque Paulino de la Fuente, otro de los cambios, enganchó un gran disparo en el 85 que salvó con una gran intervención el meta local y cinco minutos después fue Chaira el que estuvo a punto de marcar tras un pase de la muerte de Hassan, pero su disparo salió fuera por muy poco.

Tanto fue el cántaro a la fuente de un apocado y asfixiado Real Zaragoza que al final se rompió, de nuevo en una acción de Chaira, ya en el 92, que en esta ocasión no falló poniendo el 2-3 en el marcador con un fenomenal remate de rosca y dando una merecida victoria a su equipo.

R. Zaragoza 2: Femenías; Luna (Jair, m.92), Lluís López, Vital, Tasende; Francho, Toni Moya, Keidi Bare (Marc Aguado, m.92), Adu Ares (Aketxe, m.86; Liso (Pau Sans, m.73) e Iván Azón (Marí, m.46).

R. Oviedo 3: Braat; Lucas (David Costas, m.46), Luengo, Dani Calvo, Rahim; Del Moral (Ilyas Chaira, m.46), Portillo (Paulino, m.81), Sibo, Sebas Moyano (Hassan, m.59); Alemao y Paraschiv (Alex Cardero, m.46).

Goles: 1-0. M.21. Liso; 2-0. M.32. Adu Ares; 2-1. M.50. Chaira; 2-2. M.65. Alemao; 2-3. M.92. Ilyas Chaira.

Arbitro: Pérez Hernández (Comité de Madrid). Amonestó con tarjeta amarilla a Keidi Bare, Vital y Adu Ares, del Zaragoza, y a Lucas y Del Moral, Sebas Moyano y Alex Cardero, del Oviedo.

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 20 de Liga de Segunda división disputado en el estadio La Romareda de Zaragoza ante 12.813 espectadores.