El Real Zaragoza mantuvo el espíritu competitivo y mereció más en Tenerife (1-1)

El Real Zaragoza empató a uno en la noche de este sábado en Tenerife, un resultado que deja ya virtualmente sentenciada la temporada para el equipo aragonés, que, suficientemente lejos del descenso y con la promoción de ascenso prácticamente inalcanzable, parece haberlo dicho ya todo en la competición liguera.

El encuentro sólo dejará para el recuerdo la nefasta actuación del colegiado madrileño David Gálvez Rascón, que se negó a expulsar en el minuto 73 al portero del Tenerife, Juan Soriano, que se llevó por delante a Iván Azón en el borde del área cuando el atacante aragonés se iba solo hacia el marco.

Lo más grave de la cuestión es que el árbitro se empecinó en no cambiar su errónea decisión de mostrar sólo tarjeta amarilla a pesar de que Vicandi Garrido y Arcediano Monescillo le instaron desde el VAR a que fuera a ver la jugada al monitor. Fue a la pantalla Gálvez Rascón, pero ni por esas. Erre que erre, no le enseñó la roja al meta local. No estamos hablando de un partido en el que el Real Zaragoza se jugara la vida, pero indigna ver que el trencilla fuera incapaz de rectificar a pesar de ver la jugada repetida en televisión.

Al margen de eso, aunque le sirva de poco, el Real Zaragoza hizo un meritorio partido en el Heliodoro Rodríguez López. Con un centro del campo todavía debilitado por las bajas, un árbitro desesperante y un rival enfrente que está en playoff y jugaba en su casa, el equipo de JIM no fue en absoluto inferior al cuadro chicharrero en ningún momento.

Los zaragocistas empezaron muy bien, con ocasiones, y se adelantaron en el marcador con un gol de Vada al cuarto de hora de partido. Los tinerfeños empataron pronto con un remate de Shashoua. Y al final, si alguien mereció ganar fueron los aragoneses que tuvieron en el pecho de Nano Mesa la oportunidad de llevarse los tres puntos. Quizás si el de San Cristóbal de la Laguna hubiera rematado con la cabeza en lugar de con el pecho sus paisanos tinerfeños hubieran salido derrotados del choque. Pero salvó el gol con una gran intervención el meta Juan Soriano, que debía estar expulsado.

El choque arrancó con los de Juan Ignacio Martínez al ataque, y ya en el primer minuto tuvieron la primera llegada del duelo. Entre Borja Sainz e Iván Azón estuvieron a punto de sorprender a Soriano, pero la jugada fue anulada por fuera de juego. Tres minutos después, ni Álvaro, ni Azón, ni Borja llegaron a conectar un buen envío raso de Pep Chavarria.

Los zaragocistas estaban mejor y el premio llegó en el minuto 15. Lanzándose al suelo, Iván Azón conectó un gran centro al segundo palo de Borja Sainz, pero Soriano sacó el remate con su pierna izquierda. Sin embargo, Valentín Vada, más rápido que la zaga local, se anticipó para cazar el rechace y mandarla con decisión al fondo de la red.

El cero a uno no se prolongó en el tiempo, y el Tenerife puso rápidamente las tablas, en el minuto 21. Shashoua enganchó una buena volea con la zurda desde la frontal del área que entró muy ajustada por el poste derecho de Cristian Álvarez. La intensidad y la rapidez en el juego siguió siendo la nota dominante antes de llegar al descanso, siendo un chut de Eugeni en el minuto 42 la más clara antes de marchar a vestuarios.

En la segunda mitad, el ritmo trepidante de la primera parte bajó, al igual que el número de ocasiones, y el Tenerife se hizo con el balón en los primeros compases. A pesar de ello, no pudo crear acciones de peligro gracias al buen trabajo defensivo de los de JIM, siempre atentos en las coberturas.

Los zaragocistas acabaron el partido mejor que los locales y buscaron salir al contraataque para buscar el uno a dos. Sabin Merino, en el minuto 70, se quedó muy cerca de conseguirlo. Tras una magnífica peinada de Azón, el atacante vasco llegó en carrera al esférico, pero su lanzamiento no encontró portería.

Tres minutos después, un enérgico Iván Azón llegó antes que el meta local Juan Soriano a un balón largo, pero el meta hizo una clara falta sobre el canterano, impidiendo así su avance en solitario hacia el gol. Una tarjeta roja de libro se quedó en tan sólo amarilla para el portero del Tenerife. El posterior lanzamiento de falta de Eugeni salió por encima del marco.

Nano Mesa rozó el triunfo zaragocista en el 90 con un remate con el pecho al que respondió Soriano. El uno a uno no se movió y un Real Zaragoza que mereció más en los instantes finales sumó un punto en un intenso duelo en el Heliodoro Rodríguez López.

CD Tenerife: Soriano, Mellot, González, León, Pomares (Moore, 67’), Sanz, Corredera (Larrea, 81’), Andrés (Mollejo, 76’), Shashoua (Rubén, 67’), Mario y Eladio (A. Bermejo, 45’).

Real Zaragoza: Cristian, Fran Gámez, Francés, Jair, Chavarria, Zapater, Vada (Bermejo, 62’), Eugeni (Lluís López, 76’) Borja Sainz (Nieto, 86’) Iván Azón (Nano Mesa, 76’) y Álvaro Giménez (Sabin Merino, 62’).

Goles: 0-1; Vada (min. 15), 1-1; Shashoua (min. 21).

Árbitro: Gálvez Rascón (comité madrileño). Amonestó a Soriano (min. 73) por parte del Tenerife; y a Bermejo (min. 67) por parte del Real Zaragoza.



Tras el partido, el entrenador del Real Zaragoza, Juan Ignacio Martínez, valoraba el empate cosechado en el Heliodoro Rodríguez López: “Hemos venido a un campo difícil y el Tenerife es un equipo que está en la parte alta de la clasificación durante todo el año. Estoy satisfecho en cuanto al esfuerzo, pero enfadado por no llevarnos los tres puntos. Nano y Sabin han tenido su gol al final”.

De la acción sobre Iván Azón en la que el colegiado tuvo que revisar el VAR y aun así no rectificó, el técnico alicantino explicaba que en el campo le parecía “roja. Puedo pensar que es jugada manifiesta de gol porque conforme la pica Iván, si no lo tira, puede meter gol a placer. Pero el árbitro ha creído conveniente la amarilla”, señalaba JIM.

Por último, explicaba que “hasta el final” van a intentar “competir todos los partidos por todos los medios. Ojalá sumáramos los tres puntos en muchos campos y nos dé en la clasificación, aunque ahora estamos lejos”, concluía el entrenador zaragocista.



La plantilla de JIM regresa a Zaragoza este domingo, volviendo a ejercitarse el lunes en una sesión en las instalaciones de la Ciudad Deportiva que dará comienzo a las 10:30 horas. En ella, los hombres de Juan Ignacio Martínez, después del empate cosechado en el Heliodoro Rodríguez López, comenzarán ya a preparar su siguiente compromiso liguero, que le medirá el domingo en el estadio de La Romareda ante el Girona.