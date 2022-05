El Real Zaragoza, humillado en La Romareda por el descendido Alcorcón (0-3)

El Real Zaragoza protagonizó este domingo en La Romareda, donde perdió por 0 a 3 ante el descendido Alcorcón, una de las actuaciones más deshonrosas e ignominiosas que se le recuerdan en muchos años. Y eso que llevamos ya bastante tiempo con más desgracias que alegrías. Pero lo ocurrido esta vez sobrepasa todos los límites soportables por una afición que, harta de estar harta, aplaudió con sorna los goles visitantes (obra de Emmanuel Apieh, Calero y Arribas) antes de terminar despidiendo a los suyos con una sonora bronca.

Y todo esto el día que el equipo zaragocista estaba obligado a dar la mejor imagen posible para haber podido dedicar un triunfo a la memoria del recién fallecido José Luis Violeta. No sólo no se logró ganar, no sólo no se consiguió siquiera ese triste punto que sigue faltando para alcanzar una salvación matemática que, a estas alturas de la feria, todavía no ha llegado. Es que se perdió y no de cualquier manera. Humillados y goleados en la mismísima Romareda por un equipo, el Alcorcón, descendido de facto desde hace unas semanas y virtualmente desde hace meses.

Por eso, detalles positivos como el regreso de Jaume Grau tras superar su problema cardíaco o el debut de Raúl Rubio con el primer equipo, quedaron esta vez en un segundísimo plano por el lamentable y bochornoso partido que ofreció el conjunto de JIM. También pudo haber sido noticia una esperadísima vuelta de Dani Lasure que, tras todo lo que ha tenido que sufrir, entró en la convocatoria y estaba en el banquillo. Evidentemente, no salió. Ante lo que estaba pasando en el campo, no tenía sentido que saliera a ser partícipe de un bochorno colectivo y un marrón que debían tragarse los que ya estaban en el campo.

Los blanquillos tuvieron la primera ocasión en el minuto nueve de partido, cuando Fran Gámez remató acrobáticamente un envío de Eugeni Valderrama. Jesús mandó a saque de esquina la tijereta del lateral. Los visitantes respondieron en el minuto 18, pero Álvaro Ratón salió, saltó, y paró con su pie derecho el tiro por bajo de Emmanuel.

El Real Zaragoza fue llegando con más frecuencia tras esa acción de peligro rival. Primero, con un disparo a la media vuelta de Sabin Merino que no encontró portería, y, después con dos acciones en las que Iván Azón y Juanjo Narváez fueron protagonistas. El canterano, en el minuto 32, lo intentó con un chut con rosca que se marchó fuera. Tres minutos después, no consiguió darle fuerza a un cabezazo con el que se hizo sin problemas Jesús.

En el minuto 39 llegó la oportunidad más clarapara los de Juan Ignacio Martínez en esta primera mitad. Tras recibir de Sabin,Narváez disparó desde la frontal del área con el interior de su pierna derecha, pero el esférico salió repelido por el poste. En el rechace, un Azón en carrera envió la pelota por encima del marco. Cuando el cero a cero parecía el resultado con el que se llegaría al descanso, el Alcorcón se adelantó al materializar un contrataque entre Mula y Emmanuel, que batió a Ratón dentro del área en el minuto 46.

La segunda parte arrancó con los zaragocistas en busca del empate, y Sabin Merino tuvo dos ocasiones claras para hacerlo. Pero no le sale nada. Tras recibir de Azón una buena acción al contrataque, Sabin se plantó ante Jesús, que paró el tiro del atacante. Un minuto después, un centro del propio Sabin fue desviado por un defensor y tocó en el poste antes de salir a córner.

Cuando más cerca de igualar estaban los locales, Calero amplió la ventaja, mandando al fondo de la red un disparo cruzado con la zurda tras una pared con Emmanuel, en el minuto 62. Con el cero a dos, lo probó Borja Sainz con una volea que salió fuera, y debutó Raúl Rubio con el primer equipo. El Alcorcón puso el tercero por mediación de Arribas, en el minuto 79, sentenciando el encuentro en el municipal de La Romareda.

Real Zaragoza: Ratón, Gámez, Francés, Jair, Chavarria, Francho (Puche, 68'), Zapater, Eugeni (Jaume, 30'), Narváez (Borja Sainz, 45'), Sabin y Azón (Rubio, 68').

AD Alcorcón: Jesús, Calero, David Fdez., Rivas, Laure (Fornies, 61'), Zarfino, José Ángel, Mula (Moyano, 87'), Hugo F. (Arribas, 61'), Emmanuel (Xisco, 69') y Valencia (Valle, 69').

Goles: 0-1; Emmanuel (min. 46), 0-2; Calero (min. 62), 0-3; Arribas (min. 79).

Árbitro: Sagués Oscoz (comité vasco). Amonestó a Gámez (min. 40), a Borja Sainz (min. 82) y a Jaume (min. 90) por parte del Real Zaragoza; y a Rivas (min. 23), a José Ángel (min. 68), a Jesús (min. 76), a Mula (min. 84) y a Xisco (min. 85) por parte del Alcorcón.

Un emotivo minuto de silencio y un atronador aplauso del estadio de La Romareda sirvieron de nuevo para rendir homenaje al recientemente fallecido José Luis Violeta, emblema e institución del Real Zaragoza. El reconocimiento se inició cuando los jugadores del Deportivo Aragón, a los que también se les ofrecía el aplauso por el reciente ascenso del equipo a Segunda RFEF, portaron una lona con una imagen del mítico futbolista, el León de Torrero.

Más tarde, se guardó un sentido minuto de silencio. Y la afición quiso tributarle un reconocimiento añadido, que fue un nuevo aplauso de La Romareda en el minuto 5, coincidiendo con el dorsal que portaba el recordado defensa de los Magníficos y los Zaraguayos.La Romareda entera quiso sumarse así a todos los homenajes brindados a José Luis Violeta apenas unos días después de su fallecimiento.



Tras el partido disputado contra el Alcorcón, el entrenador del Real Zaragoza, Juan Ignacio Martínez, analizaba la debacle de su equipo en el estadio de La Romareda: “Estoy fastidiado, no puede ser de otra manera. Esto va de competir y no voy a buscar ninguna clase de excusa. Ha habido momentos que hemos merecido nuestros goles que hubieran cambiado el transcurso del partido, pero el fútbol hoy nos ha penalizado mucho”.

“Tenemos que ponernos las pilas, llevamos una dinámica nada positiva. La afición se enfada porque nos quiere y porque saben que podemos dar más de sí. Burgos, Eibar y hoy han sido partidos muy duros”, señalaba el técnico alicantino.

Por último, Juan Ignacio Martínez explicaba que tienen que dar el máximo en las tres jornadas que quedan de Liga SmartBank: “Llevamos un escudo y tenemos que saber lo que nos estamos jugando. Tenemos que ser muy contundentes en los tres partidos que nos quedan de competición. Espero cambiar la cara del equipo en Oviedo”.

La plantilla zaragocista se ejercitará este lunes en la Ciudad Deportiva, donde, a partir de las 10:30 horas, llevarán a cabo su habitual sesión postpartido. Así, el equipo de Juan Ignacio Martínez pondrá ya su mirada en el siguiente duelo liguero, que tendrá lugar el lunes día 16 contra el Real Oviedo en el Carlos Tartiere (21:00 horas).