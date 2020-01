El Real Zaragoza hace oficial el fichaje del central marroquí El Yamiq

El Real Zaragoza ha llegado a un acuerdo con el Genoa CFC italiano para la incorporación a la plantilla del conjunto aragonés del jugador Jawad El Yamiq en calidad de cedido hasta el final de la presente temporada.

El Yamiq (Marruecos, 29/2/1992), que llega a la disciplina zaragocista como refuerzo para la defensa, destaca por ser "un central atlético (1,90 m. de altura), con presencia en ambas áreas y con una gran fortaleza en los balones aéreos", indica el club aragonés.

"Su buen nivel y proyección en Marruecos, tanto en el Olymique Khourigba como en el Raja Casablanca, le hicieron fichar por el Genoa italiano", añade el Real Zaragoza.

En su primera campaña en la Serie A disputó cuatro encuentros y salió cedido a la Segunda División italiana, al Perugia. Con el equipo de la Serie B tuvo mayor protagonismo y jugó 23 choques logrando un gol.

El Yamiq volvió esta temporada al Genoa donde ha disputado cuatro partidos. Es internacional absoluto con su selección, Marruecos, con la que ha jugado 13 encuentros y ha marcado cuatro goles, ganando la Copa África de Naciones en 2018.

UN FICHAJE MÁS

Además de la llegada de este central, Víctor Fernández ya adelantaba ayer que será necesario un fichaje más debido a la lesión de Javi Ros, a la que calificó de "mazazo". Asegura el míster blanquillo que el Real Zaragoza ya está manos a la obra en encontrar un jugador que se ajuste al perfil de Ros y que ya están trabajando a contrarreloj para intentar esa incorporación antes del cierre del mercado. No obstante, también ha querido dejar claro que "si no viene nadie, no hay que lamentarse" y que "sacaremos el 200 por cien de los jugadores que estamos".

Síguenos en Twitter y Facebook