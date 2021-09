El Real Zaragoza, con diez, salva un punto con casta en un choque que debió ganar desde el principio (1-1)

El Real Zaragoza empató a uno en la noche de este domingo en Fuenlabrada en un encuentro en el que el conjunto aragonés, en el mejor comienzo de partido de lo que llevamos de temporada, pudo incluso golear en unos primeros veinticinco minutos de buen juego y plagados de ocasiones que, sin embargo, no se supieron aprovechar. Los madrileños, en cambio, marcaron en la primera oportunidad que tuvieron, al cabecear Zozulia un córner y acabar entrando la pelota tras tocar en Anderson.

Era injusto. Y lo peor es que ese gol afectó al ánimo de los zaragocistas que en ese último cuarto de hora de la primera mitad, tras el gol encajado, parecían venirse abajo e incluso pudieron recibir el segundo gol en contra antes del descanso si no es porque el VAR advirtió al árbitro de una falta en ataque de Rubén Pulido sobre Narváez, lo que impidió que ese segundo gol subiera al marcador.

Hubiera sido una losa tan inmerecida como difícil de levantar. Pero cuando el equipo, aún vivo y metido en el partido, recomponía otra vez su imagen y buscaba el empate con más ahínco, se encontró con otro mazazo, la expulsión por segunda amarilla de Fran Gámez. Quedaba media hora por delante y todo parecía perdido, con un hombre menos y con el marcador en contra.

Pero el Real Zaragoza de JIM no se arredra. Tuvo raza, casta y rasmia para volver a dominar el partido y tener otra vez oportunidades. Así llegó el penalti cometido por el Fuenlabrada. Unas claras manos que, eso sí, tuvo que volver a ver el VAR. Juanjo Narváez dejó el balón a un motivadísimo Valentín Vada, que transformó perfectamente su lanzamiento en el gol del empate. El argentino, que volvió a marcar por segunda semana consecutiva al poco de entrar en el campo, ha conseguido en dos ratitos el 66 por ciento de los goles que lleva su equipo. Llegó el 31 de diciembre, cuando ya se habían jugado las tres primeras jornadas y, en las dos siguientes, ha logrado dos de los tres goles que suma el conjunto aragonés.

Era el premio a los merecimientos y, sobre todo, a la fe de un equipo que nunca se rindió y que incluso fue a por más. El VAR, que tuvo mucho trabajo, tuvo que rectificar un inexistente penalti de Eguaras a Zozulia y, ya en la prolongación, tuvo que tirar líneas para confirmar el fuera de juego en la acción en la que Iván Azón, espectacular e incansable desde que entró al campo, marcó el gol que pudo ser el de la victoria in extremis, pero que al final no se dio por válido. Mayor número de ocasiones es difícil tener, en un partido pleno de emoción y de alternativas que acabó con un reparto de puntos final que supo a poco a los zaragocistas. Pero pudo ser peor y hay que valorar el punto por su dificultad y por su significado. El Real Zaragoza debe superar la asignatura pendiente de la falta de gol para no desaprovechar la superioridad mostrada en partidos como el de Fuenlabrada.

No se pudo tener un mayor dominio ni un mayor número de ocasiones en la primera mitad. Los de Juan Ignacio Martínez salieron con una firme decisión y con una mentalidad ofensiva que les hizo generar innumerables oportunidades de gol durante los primeros cuarenta y cinco minutos. La primera de ellas llegó en el minuto nueve con un disparo de Nano Mesa al exterior de la red desde fuera del área.

Las siguientes opciones fueron sucesivas, sin apenas tiempo para digerir la anterior. Zapater tiró arriba en el minuto 10, Juanjo Narváez lo probó con un chut lejano que salió por muy poco, y Nano Mesa, a pocos centímetros de la portería, envió alto un pase de cabeza de Alejandro Francés. Parecía increíble que los zaragocistas no estuviesen por delante en el marcador. Álvaro Giménez se encontró con Altube tras una acrobática chilena, mientras que Jair Amador cabeceó fuera tras un saque de esquina.

Precisamente, tras un córner, se adelantó en el marcador el Fuenlabrada en el minuto 25. Pedro León colgó un venenoso envío y Zozulia conectó la pelota con su cabeza para que el balón tocase finalmente en Anderson y éste pusiese el uno a cero en la primera llegada del cuadro madrileño. Un duro golpe cuando menos lo merecía un Real Zaragoza que había gozado de muchas acciones peligrosas. El equipo siguió peleando, y antes del descanso pudo lograr la igualada con un contrataque que finalizó en un tiro de Narváez que Altube atrapó.

En la segunda mitad, el duelo se equilibró, y los locales no permitieron que se repitiese el vendaval de llegadas zaragocistas de la primera parte. El Fuenlabrada se acercó más al área defendida por Cristian Álvarez, que se hizo con seguridad con un lanzamiento de falta directa de Pedro León. JIM realizó un triple cambio para buscar la igualada, pero cinco minutos después de las sustituciones, Fran Gámez vio la segunda tarjeta amarilla, siendo expulsado en el minuto 65.

Pese a estar en inferioridad numérica, el conjunto aragonés no bajó los brazos, e Iván Azón remató de cabeza para provocar un penalti que fue señalado tras la revisión en el VAR. No dudó en ejecutarlo el argentino Valentín Vada, que lo lanzó a su derecha con un buen disparo con el interior para poner el uno a uno en el electrónico en el minuto 72. Francés buscó culminar la remontada con un tiro con rosca en el minuto 79, pero salió desviado. Un minuto después, Cristian apareció para detener un potente chut de Iban Salvador con un paradón abajo.

Los zaragocistas respondieron de inmediato con una acción de Narváez que dejó solo a Borja Sainz, que cruzó en exceso el esférico. El partido se descontroló, y de nuevo Cristian emergió en el área, poniendo su cara para parar un fuerte tiro de Zozulia. En los instantes finales, el Real Zaragoza no cesó en su empeño de darle la vuelta por completo al uno a cero de la primera parte, y el colegiado anuló un gol a un Iván Azón que había definido a la perfección en el mano a mano. No se pudo consumar una nueva remontada como la de Alcorcón, pero el conjunto aragonés demostró su enorme carácter competitivo y sumó un meritotio punto en el estadio Fernando Torres, aunque pueda saber a poco.

CF Fuenlabrada: Altube, Iribas (Iban Salvador, 77'), Pulido, Diéguez, Pol V., Konaté, Cristóbal (Fuentes, 89'), Pedro León, Anderson (Juanma, 45'), Zozulia (Soldano, 84') y Kanté (Cheick, 77').

Real Zaragoza: Cristian, Fran Gámez, Francés, Jair, Chavarria (Nieto, 93'), Eguaras, Zapater (Vada, 60'), Francho (Lluís López, 73'), Nano Mesa (Borja Sainz, 60'), Narváez y Álvaro Giménez (Iván Azón, 60').

Goles: 1-0; Anderson (min. 25), 1-1; Vada p. (min. 72).

Árbitro: Gorostegui Fernández-Ortega (comité vasco). Expulsó a Fran Gámez por doble tarjeta amarilla (min. 32 y min. 65). Amonestó Konaté (min. 56), a Iribas (min. 59), a Pedro León (min. 75) y a Juanma (min. 86) por parte del Fuenlabrada; y a Narváez (min. 68) por parte del Real Zaragoza.



Tras el encuentro, el entrenador del Real Zaragoza, Juan Ignacio Martínez, valoraba el empate obtenido en el estadio Fernando Torres: “Hemos jugado una primera parte muy buena para irnos con un resultado favorable, pero no ha sido posible. Sin darte cuenta, te pones perdiendo y con muchas adversidades, pero el equipo ha seguido creyendo. El Real Zaragoza ha merecido más premio que el punto que se lleva”.

El técnico alicantino señalba que el punto les “sabe a poco”, pero que se debe tener en cuenta que el Fuenlabrada es un “muy buen equipo” y que en su casa será “difícil” sumar. “El equipo ha hecho un esfuerzo trepidante con 10 jugadores. Hemos ido a por ellos. Después de todo el esfuerzo, irnos con cero puntos hubiese sido muy duro en lo mental”, comentaba JIM.

“Lo que entrenamos durante la semana, sale. El jugador confía en lo que practicamos. La sensación en este inicio de temporada es que tenemos menos puntos de los que merecemos”, finalizaba el técnico blanquillo.