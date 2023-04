Raúl Sanllehí, en COPE Zaragoza: "Nunca me he visto cuestionado aquí, ni por la afición ni por los inversores"

El Director General del Real Zaragoza, Raúl Sanllehí, ha pasado este martes por los estudios de COPE Zaragoza cuando se cumple un año de su llegada a nuestra ciudad. El principal ejecutivo del club reiteraba, como hizo oficial la entidad en un comunicado, el interés del Real Zaragoza por presentarse al concurso para el derecho de superficie de La Romareda: “Nosotros, lo que estamos haciendo ahora es estudiar el pliego. Estamos haciendo un pliego y entendemos que tenemos que seguir trabajando con la información que tenemos, independientemente de lo que pueda pasar en las elecciones. El proyecto lo tenemos muy avanzado”.

“Reafirmamos lo que ya habíamos dicho. Creemos mucho en este proyecto, tanto por el club como por la ciudad y por Aragón. Ahora es un momento importante por el Mundial 2030, que nos sirve de acicate. Al margen de la oportunidad, Zaragoza merece un estadio nuevo, que tiene que ser referente”.

“No entrar en la candidatura del Mundial no cambiaría nuestra idea de hacer el estadio. El Mundial es un incentivo, pero, sobre todo, una necesidad y una prioridad”.

“¿El tuit de Lambán? Las notas a final de curso. Lo importante es que el proyecto tenga un orden, unos cimientos, que sea sólido. Cada vez que voy conociendo más detalles voy conociendo también al equipo de trabajo y veo el carácter y las ideas que hay”.

“Siempre he entendido que éste es un proyecto a medio y largo plazo. Cuando se me pregunta si este es un proyecto de ascenso, la respuesta es sí. Pero sin marcar el tiempo. Hemos venido aquí para ascender con el Real Zaragoza y quedarnos donde nos merecemos, que es en Primera división, pero sin marcarnos plazos. Porque es mucho más importante llegar sólidos, llegar bien y con un proyecto bien establecido”.

Raúl Sanllehí, director general del Real Zaragoza, en COPE Zaragoza junto a Jesús Zamora.





“75 años de cesión no es privatizar. El suelo no va a cambiar de propiedad en ningún momento. Siempre será municipal. Lo que va a suceder es que Zaragoza se va a beneficiar durante estos 75 años de todo lo que pase. Todo va a redundar en patrimonio para la ciudad. Ni se va a privatizar nada ni va a ser ningún pelotazo”.

Sobre la ilusión que han despertado los últimos buenos resultados: “Hay una línea muy peligrosa entre la ilusión y la euforia. La ilusión está muy bien, es un gran motor, es energía, pero la euforia también es siempre una posibilidad de posterior frustración. Nuestro planteamiento siempre es partido a partido, ver lo que va a pasar en Éibar, luego viene Las Palmas... y así sucesivamente. Es lo único que nos preocupa. Luego ya veremos a dónde nos lleva todo. Es importante cada partido porque cada puesto que subimos en la tabla cuenta de cara a nuestra situación económica para el año que viene y también patra que la afición vea la solidez del proyecto”.

Respecto a la continuidad de Fran Escribá, “nunca ha habido debate sobre la continuidad del entrenador. Tiene contrato en vigor y no hay ninguna duda sobre su continuidad. Estos debates pueden surgir cuando un entrenador acaba contrato y no es el caso. Estamos encantados con él y él con nosotros. Es una situación ideal dentro de lo que puede darse en un club de fútbol”.

“Por supuesto que está confirmada su continuidad. Y hace dos meses, cuando los resultados no eran los mismos, también lo dije”.

Dibuja un futuro esperanzador para la próxima temporada: “Se preve hacer una plantilla más competitiva que la actual. Juan Carlos Cordero está en ello”.

Y respecto a los posibles errores cometidos en su primer año aquí: “Nunca me he sentido cuestionado aquí. Ni por la afición ni por el grupo inversor. Al revés. He explicado todas las decisiones que se han tomado, basadas en un razonamiento profundo. A veces pueden ser equivocadas, pero siempre todas consensuadas. Admito mi responsabilidad cuando la tengo. Claro que te arrepientes cuando las cosas salen mal”.