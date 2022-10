Martin Schiller deja de ser entrenador del Casademont Zaragoza y Aleix Durán toma provisionalmente las riendas

Martin Schiller deja de ser el entrenador del primer equipo masculino del Casademont Zaragoza tras el desastroso inicio de temporada en la Liga ACB, con cuatro derrotas en los cuatro partidos disputados.

El Club agradece en una nota pública “la profesionalidad y dedicación del técnico desde su llegada a nuestra entidad”.

El técnico ayudante, Aleix Durán, será el responsable del staff técnico y dirigirá al equipo de manera provisional.

Por su parte, el director deportivo, Toni Muedra, también abandona el club. El directivo valenciano ha presentado su dimisión ante el Consejo de Administración de la entidad que, en reunión extraordinaria, ha decidido atender su petición.

Muedra comparecerá ante los medios de comunicación este miércoles a las 12.00 horas en la sala de prensa del Pabellón Príncipe Felipe.

El Casademont Zaragoza también quiere “agradecer su implicación, profesionalidad y honestidad, al tiempo que le deseamos la mayor de las suertes tanto a nivel personal como profesional”

El club recuerda además en su nota oficial que “Toni Muedra llegó al equipo en una situación complicada mediada la pasada campaña, contribuyendo con su trabajo a la permanencia del equipo en la liga ACB”.

Por otro lado, también el Casademont femenino protagoniza la salida de una jugadora. La norteamericana Merritt Hempe ha ejercido en la tarde de este martes la cláusula de rescisión unilateral anticipada de su contrato con Basket Zaragoza y abandona así el equipo que entrena Carlos Cantero. La operación se ha realizado depositando la cláusula de rescisión establecida a tal efecto.

Uno de los máximos aspirantes a jugar la Final Four de la Euroliga Femenina, el USK Praha, se ha fijado en la evolución imparable que ha mostrado Merritt Hempe desde su llegada a Casademont Zaragoza y el equipo de la capital checa la elige así como refuerzo clave en su juego interior para lograr sus máximos objetivos.

De esta forma, la jugadora se despide con una sensación agridulce entre la tristeza por dejar el Casademont y la oportunidad de iniciar una nueva andadura con miras a las más altas cotas continentales: “Marea Roja, quiero agradecer personalmente todo el cariño y apoyo que he recibido. Zaragoza es mi segunda casa y siempre estará en mi corazón, me entristece despedirme, pero estoy muy agradecida por el tiempo que he pasado aquí. ¡Hasta siempre!”, han sido las palabras de despedida de Merrit.

El club se encuentra ya trabajando en la incorporación de un fichaje de garantías para que esté lo antes posible a las órdenes de Carlos Cantero y se sume a un proyecto que se va consolidando y sigue manteniendo firme su voluntad de progresar en las diferentes competiciones que afronta esta temporada incluyendo, claro está, la próxima edición de la Copa de la Reina que se disputará en Zaragoza.