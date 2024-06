Isaac Boudaoud: "El Laredo tiene una gran afición y muy buenos jugadores, pero iremos a por todas"

Isaac Boudaoud es el delantero estrella, el "crack" del Cuarte. Tras una temporada magnífica, él y todo su equipo recogen ahora los frutos del trabajo de la temporada con la posibilidad de lograr el ascenso a 2ª RFEF en una final a doble partido ante el Laredo.

El conjunto cántabro, experimentado donde los haya, esun clásico de estas fases de ascenso. Pero los zaragozanos, que quedaron segundos en el grupo aragonés de 3ª RFEF, tras eliminar al Ebro, afrontan ahora el reto de lograr ascender ante un rival fuerte, que también fue segundo en su grupo, pero que deberá jugar el partido de vuelta en Cuarte.

De momento, ante este primer encuentro de la eliminatoria, que tendrá lugar este domingo a las 18,00 horas en Laredo, Isaac se muestra ilusionado y confiado en las posibilidades de su equipo: "Sé que tienen una gran afición, muy numerosa. Y grandes jugadores, con una buena dosis de veteranía. Y también de juventud".

"Pero nosotros también tenemos muy buenos jugadores y creo que va a ser una eliminatoria muy igualada", señalaba Isaac este miércoles en DEPORTES COPE EN ZARAGOZA.

Isaac ya brilló hace apenas tres meses con la selección aragonesa en la Copa de las Regiones UEFA, en la que fue el autor del gol en la final que dio el título a Aragón: "Sí. ¡¡Quién me iba a decir que este año iba a jugar dos finales...!! La de las Regiones UEFA con la selección aragonesa y ahora ésta por el ascenso con el Cuarte".

"Se me han dado bien las cosas este año. He metido goles, sin ser ese mi principal cometido. Han sido 9 tantos con el Cuarte y dos con la selección aragonesa. Creo que no está nada mal. No me puedo quejar", comenta Isaac, al que seguro que no le van a faltar las ofertas. "El futuro ya se verá. Ahora estoy centrado en esta eliminatoria de ascenso".