Cristian renueva la ilusión en esta nueva temporada

Ni siquiera los más veteranos niegan que esta pretemporada está siendo atípica. Eso mismo opina Cristian Álvarez, aunque con su carácter sosegado también confiesa que no le afecta demasiado. O al menos, intenta no pensar demasiado que el Real Zaragoza comenzará la temporada más tarde que sus rivales. O que los entrenamientos, ahora mismo, no son iguales que otras pretemporadas.

Sin embargo, uno de los primeros en renovar la ilusión ha sido el portero del conjunto aragonés. También renovó contrato hace algunas semanas, lo cual fue una magnífica noticia después del duro golpe que supuso el no ascender a Primera División. "Tengo más años de contrato, estoy muy feliz por eso y también muy agradecido por la confianza del club y de la gente que lo está manejando hoy en día", ha expresado este miércoles el rosarino, que seguirá defendiendo la portería del Real Zaragoza el próximo curso.

Sobre lo que viene por delante, uno de los pesos pesados del vestuario blanquillo también ha analizado la situación, el nuevo equipo y el trabajo que se está realizando en la Ciudad Deportiva en cuanto a entrenamientos se refiere. "Nos estamos conociendo los compañeros que han venido, el cuerpo técnico nuevo y estamos teniendo las primeras tomas de contacto", ha explicado Cristian, y ha añadido que "están siendo muy buenas y poco a poco las ilusiones están siendo renovadas".

EL NUEVO ENTRENADOR

Sobre la figura de Rubén Baraja, el guardameta ha sido claro: "Muy profesional en todo lo que hace, en el día a día. Estamos congeniando bien todos los componentes del grupo con ellos y desde nuestra parte vamos a ayudarles lo mejor posible en su adaptación al club".

Respecto al calendario admite que "no lo pienso mucho" y que "estamos más centrados en esta pretemporada, que es un poco rara, pero no deja de ser una pretemporada, así que estamos centrados en ella". Añade que "sobre la marcha veremos cuando toque jugar el primer partido si es más raro o no, pero de momento estamos trabajando centrados en la pretemporada".

Síguenos en Twitter y Facebook