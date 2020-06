Con la vista puesta en la siguiente final

Al término de la jornada 34 el Real Zaragoza no ha salido -dentro de lo malo- demasiado mal parado. Los empates del Cádiz contra el Alcorcón y del Huesca contra el Albacete le siguen dejando en ascenso directo a tres puntos de los gaditanos, que siguen líderes, y con una ventaja de 4 puntos respecto a los altoaragonses. El mejor parado de todo este río revuelto ha sido el Almería, que se queda a 2 del ascenso directo.

Un ascenso directo que buscará defender este martes, de nuevo, el conjunto de Víctor Fernández en Almendralejo, ante el Extremadura (21.45 horas). Un rival que se encuentra en descenso y que tiene la imperiosa necesidad de ganar. Un partido en el que no cabe ni un ápice de confianza y más viendo la imagen que han dejado los blanquillos en sus tres primeros encuentros de esta reanudación liguera.

El Real Zaragoza no ha tenido esa imagen de equipo imperial con la que se confinó. Tres meses después, es un equipo que tiene posesión, que sigue buscando el balón, pero que no inquieta. No llega con claridad a la portería rival y no es capaz, en muchas ocasiones, de desatascar los partidos en los que su rival se pone por delante. Solo en Lugo se adelantó en el marcador y pudo jugar con mayor comodidad.

FALLAS DEFENSIVAS

A eso debemos sumarle los errores defensivos de los que ha adolecido el equipo en estos encuentros. Ante el Alcorcón, es desastre fue rotundo y aunque en Lugo se maquilló un poco, todavía quedaban resquicios de nerviosismo. Ante el Almería, fue francés el que tuvo que lidiar con Appiah, pero el chaval no tuvo toda la culpa, ya que fue Atienza el que tardó demasiado en llegar a ofrecerle la ayuda al juvenil.

El propio Atienza sufriría el juego sucio de Maras y tendría que abandonar el terreno de juego antes de tiempo con heridas en el pómulo y el párpado (necesitaría puntos de sutura). Todo apunta a que será duda para Almendralejo y que será Clemente el titular, que demostró tener mayor salida de balón que su compañero.

En el medio tampoco parecen funcionar bien las cosas y para colmo de males Igbekeme arrastra molestias musculares, por lo que podría ser duda ante el Extremadura. Con un Eguaras que tampoco parece estar ofreciendo su mejor versión, cabría la posibilidad de que el técnico blanquillo introdujera también cambios en el medio.

Una cita importante la de este martes en la que el Real Zaragoza, pese a las adversidades, buscará mantenerse arriba y buscará no perder su privilegiada posición en ascenso directo.

