¿Cómo va a volver el baloncesto base en Aragón?

Tenemos fecha confirmada para el regreso a las canchas en Aragón. Será el próximo 27 de febrero y desde la Federación Aragonesa de Baloncesto ya lo tienen todo, más o menos, previsto a falta de lo que tengan que decis las Administraciones de la Comunidad Autónoma en este sentido.

Está algo más claro, a priori, que en el fútbol. A puerta cerrada, con mascarilla y con el apoyo, solamente, de un familiar por jugar para los casos en los que pudiera ocurrir algo similar a una lesión. Así nos lo ha explicado el presidente de la FAB, Chemi Sierra, este lunes en COPE Zaragoza: "Espero que sí sea una realidad la vuelta del baloncesto, pero ahora parece que, esta vez sí, va veras", admite, y reconoce que están "esperanzados, como todos los chavales y como todos los padres".

Recuerda que "llevamos prácticamente un año sin competir" y que "lógicamente vamos a empezar empezar con lo que falta", ya que en categorías superiores y de más edad, ya se había comenzado el calendario de distintas competiciones. "Lógicamente", añade, "esta espera es esperando a que salga el protocolo del Gobierno de Aragón con la máxima seguridad posible".

Sierra, además, también ha querido recordar que "con la que está cayendo nada es fácil" y que las comunicaciones que tenido con las Direcciones Generales del Deporte es que "tienen la intención de se pudieran empezar lo antes posible las competiciones porque el deporte es salud y no contagios", aunque reconoce que "la parte más dura ha sido Sanidad y eso ha habido que entenderlo también". Eso sí, recuerda: "En las competiciones que se han estado jugando no ha habido ni un solo contagio y si ha habido algún positivo se ha sabido que no era perteneciente al mundo del deporte".

