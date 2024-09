Clara Martínez de Salinas, subcampeona del mundo junior de natación en aguas abiertas

Como un éxito espectacular para la natación española hay que considerar la hazaña lograda hace unos días en Cerdeña por la zaragozana Clara Martínez de Salinas, deportista de la sección de natación del Estadio Miralbueno El Olivar. Desplazada a Alghero (Italia) junto al combinado nacional de natación de aguas abiertas, se proclamaba subcampeona del mundo de categoría júnior en la distancia de 7,5 kms.

Con un tiempo de 1:25:46.0, a tan solo 3.3 segundos de la americana Claire Weinstein, medalla de oro, cruzaba la meta y subía un nuevo peldaño en su progresión tras haber conquistado hace apenas un año la plata en el Campeonato de Europa.

Un sensacional resultado que certifica a Clara Martínez de Salinas como una de las más firmes promesas de la natación nacional y resalta el magnífico trabajo de la nadadora, de la sección y de la preparación previa a la cita realizada en el CAR de Sierra Nevada junto al responsable de equipos jóvenes de la RFEN, Pepín Rivera.

Clara visitaba este jueves los estudios de COPE Zaragoza y explicaba sus sensaciones tras el gran éxito logrado: "Hice una carrera bastante buena, casi perfecta. Quería el oro, pero es que la que quedó primera, Claire Weinstein, es también subcampeona olímpica".

La nadadora zaragozana empleó apenas tres segundos más que la ganadora, "pero no me esperaba estar tan cerca del oro, porque es algo muy difícil".

En los días previos, en el CAR de Sierra Nevada, donde ya había estado también el año pasado, Clara preparó este verano a fondo el Campeonato del Mundo en el que tan buen resultado ha obtenido: "Allí, en altura, se trabaja mucho la respiración, la resistencia, los glóbulos rojos... Con trabajo y buena mentalidad se pueden lograr grandes cosas".

Clara Martínez de Salinas

Clara, tercera en el Campeonato de España y tercera también en el Europeo de Viena el pasado mes de julio, ha dado un paso de gigante en su carrera con este subcampeonato del mundo: "Agradezco a mis padres toda su gran ayuda y el apoyo que me dan siempre. Este año se me había hecho un poco cuesta arriba mentalmente, pero ellos siempre me han dicho que yo podía con todo".

Según explica Clara en DEPORTES COPE EN ZARAGOZA, "para ser buena nadadora en aguas abiertas tienes que ser primero muy buena nadadora en piscina".

Ahora dará el salto a la distancia de 10 kms., que es la categoría junior 2 en la que empieza ya. En la categoría junior 1 la distancia era de 7,5 kms. y no ha podido tener mejor colofón en esta distancia que consiguiendo la plata en el Mundial. Tiene ahora 17 años y cumplirá 18 años en enero: "Me quedan dos años de junior en aguas abiertas. En piscina esta temporada ya será la última como junior".

Clara, en COPE Zaragoza

Clara va a vivir esta temporada completa en Málaga: "Presenté la solicitud para el Centro Nacional de Fondistas de la selección española, en Málaga. Me lo han aceptado y estoy encantada. Voy a mejorar mucho más porque voy a estar con los mejores fondistas de España".

Este año, en Málaga, Clara va a estudiar Segundo de Bachillerato. Y su idea de futuro es estudiar después el Doble Grado de Enfermería y Fisioterapia.