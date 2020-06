Casademont Zaragoza pone punto final ante el Real Madrid este viernes a las 21,30 horas en Valencia a una temporada que ha sido histórica. Terceros hasta el parón y superando un listón que Porfi Fisac ya había dejado también bastante alto la temporada anterior, el conjunto aragonés ha tenido que disputar este playoff exprés en inferioridad de condiciones, con bajas importantes y, eso sí, con el valor y el orgullo de su generación más joven.

Tras tres derrotas seguidas, ya eliminados, el miércoles llegaba la primera victoria ante Gran Canaria, con la explosión de un gran Pradilla. No es este final de campaña el que merecía un equipo que estaba logrando un hito histórico, pero vencer hoy a un Real Madrid que acumula dos derrotas en esta liguilla sería dulcificar este cierre de temporada. Y será ante un rival que no conocerá hasta poco antes de empezar su partido si tiene opciones o no de pasar a semifinales. Si el anfitrión Valencia Basket gana su partido ante Gran Canaria, que se disputa a las 18,30 horas, justo antes del choque entre madridistas y aragoneses, el conjunto merengue estará también eliminado y no se jugará nada. De lo contrario, si Valencia pierde, el Real Madrid lo tendría en su mano y lógicamente saldría a por todas.

Los de Fisac están con la moral más alta tras la victoria ante los isleños y la demostración de fuerza de sus jóvenes, en especial Pradilla en ese partido. Y también Vit Krejci. Y qué decir de Carlos Alocén, que despedirá una magnífica campaña precisamente ante el que ya es su equipo, el Real Madrid.

Precisamente, el canterano de Casademont Zaragoza se ha alzado de nuevo con el galardón que le distingue como el mejor jugador joven de la competición. Además, Alocén, que está acompañado por Vit Krejci en el Mejor Quinteto Joven, lo ha hecho de nuevo por unanimidad, tras recibir la máxima puntuación posible de los cuatro estamentos que participan en la votación: jugadores, entrenadores, medios de comunicación y aficionados.

Con esta designación, Alocén (Zaragoza, 2000) se convierte en el único jugador, junto con Luka Doncic, en repetir designación, haciéndolo además de manera consecutiva, en las siete ediciones que lleva vigente este trofeo que distingue a los mejores talentos jóvenes de la Liga Endesa menores de 23 años, que promedien al menos diez minutos de juego durante, como mínimo, la mitad de los encuentros disputados esta temporada. Un segundo curso completo en la elite del baloncesto español, en la que el base maño ha promediado 7.2 puntos (55.2% en tiros de 2), 2.5 rebotes, 3.4 asistencias y 7.7 de valoración en los 26 partidos celebrados hasta la fecha.

Junto al ‘12’ rojillo, que ha recibido el galardón en Valencia, de manos del director deportivo del club, también se ha ganado un puesto en el Mejor Quintetyo Joven de la Liga Endesa 2019-2020 su compañero de la ‘Generación Z’ Vit Krejci. El joven internacional checo, que estrenaba candidatura este curso, ha ganado protagonismo este curso a las órdenes de Porfirio Fisac, disputando 22 de los 26 encuentros posibles, acumulando un total de 180 minutos, con promedios de 3.5 puntos, 1.2 rebotes y 2.8 de valoración. Junto a ellos, completan este Mejor Quinteto Joven los jugadores Nenad Dimitrjevic (Joventut de Badalona), Arnoldas Kulboka (RETAbet Bilbao Basket) y Usman Garuba (Real Madrid).