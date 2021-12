El Casademont Zaragoza confirma su mejoría de fin de año ante Baskonia (97-75)

Un renacido Casademont Zaragoza, tras sumar su segunda victoria consecutiva, le complica la clasificación de la Copa del Rey a un Bitci Baskonia que este martes (97-79) no fue capaz de mantener en la capital aragonesa la racha victoriosa que acumulaba. El conjunto vasco había sumado cuatro triunfos de manera consecutiva pero en la capital aragonesa se estrelló contra un Casademont Zaragoza que confirmó que la reacción mostrada en la anterior jornada en la pista del MoraBanc Andorra no fue flor de un día ni fruto de la casualidad y superó a los de Neven Spahija con un gran juego colectivo y con 25 minutos espectaculares.



La victoria maña le permite sacar dos victorias de ventaja al descenso mientras que en la parte de arriba la derrota del Baskonia supone un frenazo en sus aspiraciones de asegurarse un puesto para el torneo del K.O. y, por extensión, complica más aun las opciones de ser cabeza de serie. El principio del partido fue igualado hasta la mitad del primer cuarto en el que, con una buena defensa, el conjunto maño maniató al vitoriano que no supo cómo atacar y que vio como en los siguientes cinco minutos sufría un parcial de 16-3, gracias sobre todo a su acierto en los lanzamientos para acabar con +13 en el marcador (28-15).



El conjunto aragonés, ordenado en defensa, solidario y rápido de piernas, siguió poniendo en dificultades cada ataque de un Baskonia que no encontraba la forma de lograr buenas posiciones de tiro y en las escasísimas ocasiones en que lo conseguía no veía aro. Con solo un 35 % de acierto en tiros de dos y 0 de 6 en triples el conjunto vasco comenzó a desesperarse, se fue del partido, especialmente un Matt Costello al que le fueron señaladas dos técnicas en apenas dos minutos.



Además, vio como la diferencia iba en aumento conforme se desgranaban los minutos hasta llegar al descanso con el conjunto maño doblando a su rival en el electrónico (52-26). Ambos equipos alcanzaron el tiempo de refresco con un dato demoledor, los zaragozanos a su favor, y los vitorianos en contra. La valoración de equipo era de 73 para los propietarios del terreno y de 8 para los visitantes, datos difíciles de ver en baloncesto.

Con el botín atesorado en los dos primeros cuartos, que llegó aumentar mediado el tercero hasta una máximo de 29 puntos, el equipo de Jaume Ponsarnau estiró sus posesiones de ahí al final para que el juego tuviera menos opciones de tiro y aunque los vascos recortaron diferencias y llegaron a colocarse a 9 puntos a falta de 2.09 para el final el Casademont Zaragoza aguantó el tirón, se recuperó y se llevó una victoria que vale un Potosí teniendo en cuenta la igualdad que reina en la parte baja de la clasificación.

FICHA TÉCNICA CASADEMONT ZARAGOZA - BASKONIA

Casademont Zaragoza (28+24+18+27): Bone (15), Mobley (20), Yusta (12), Radoncic (11), Deon Thompson (13) -cinco inicial- Vanwijn (1), Cook (3), Vilà (-), Waczynski (9), Font (8) y Hlinason (5).

Bitci Baskonia (15+11+24+29): Baldwin (16), Granger (10), Giedraitis (13), Sedekerskis (3), Enoch (12) -cinco inicial- Peters (-), Marinkovic (11), Fontecchio (8), Costello (3) y Nnoko (3).

Arbitros: Benjamín Jiménez, Jorge Martínez y Héctor Báez. Descalificaron por dos técnicas al visitante Costello (m.20). Excluyeron por personales a Baldwin (m.40)

Incidencias: partido correspondiente a la decimoquinta jornada de Liga disputado en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza ante 3.673 espectadores. Dirigió al Bitci Baskonia el segundo entrenador David Gil porque Neven Spahija no dio una prueba concluyente en PCR pero por precaución se quedó en el hotel de concentración.

Síguenos en Twitter y Facebook