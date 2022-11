Batacazo del Real Zaragoza, que cae de la Copa en la primera ronda ante el Colegio Diocesano de Cáceres (1-0)

El Real Zaragoza ha protagonizado este domingo otro ridículo histórico al caer eliminado de la Copa del Rey a las primeras de cambio frente al equipo de un colegio, el Diocesano de Cáceres, un conjunto aficionado, de Segunda RFEF, que ganó por un gol a cero a los aragoneses gracias a un tanto de penalti transformado por Dani Sales.

No podía tener, por tanto, peor estreno Fran Escribá como entrenador del Real Zaragoza, ni Alberto Zapater peor celebración de su partido 400 con el conjunto aragonés. El batacazo es histórico, aunque no sea la primera vez que le sucede al club de la capital aragonesa. La última vez que se cayó en la primera eliminatoria fue en la temporada 2016-17, pero el rival era el Valladolid, que también estaba en Segunda. El equipo pucelano, dirigido entonces por Paco Herrera ganó 1-2 en La Romareda a un triste equipo zaragocista que entrenaba Luis Milla y que jugó ese partido con jugadores como Bagnack y Popa como centrales.

El rídiculo es insuperable en este caso, porque el verdugo ha sido un equipo aficionado, un colegio cacereño, que milita en Segunda RFEF, categoría en la que ocupa las últimas plazas (puesto 18º), ya que, por ejemplo, sólo había dejado la puerta a cero en un partido. El equipo que Torrecilla y Carcedo dejan en herencia a Fran Escribá, con esta derrota, suma su décimo partido sin siquiera marcar un gol, de dieciséis disputados. En el balance global, en lo que llevamos de temporada, sumado ahora este desastre copero, es de 18 goles en contra, por sólo 6 a favor.

En los primeros lances del duelo, sin ocasiones para ninguno de los dos equipos, el Real Zaragoza tenía el control, pero sin profundidad. Minutos de tanteo y en la primera aproximación del cuadro aragonés, centró Simeone para Gueye, que se fue al suelo dentro del área. No hubo penalti ni tampoco ocasión para el Real Zaragoza. El Diocesano esperaba atrás y trataba de salir a la contra sin peligro para la portería de Ratón. Eso sí, tampoco el conjunto maño creaba dificultades al equipo extremeño.

En el ecuador del primer período, llegado el minuto 21, sí gozó el cuadro de Escribá de una buena opción. Mollejo disparaba muy duro desde fuera del área tras una buena conducción, pero Cordero lograba repeler el disparo en una buena parada.

Y llegó el gol del triunfo local en el minuto 29. Ratón derribaba a Dani Sales, que se plantaba solo dentro del área y no dudó el colegiado en señalar penalti. Fran Gámez no supo despejar el balón en un centro lateral y el delantero local le ganó claramente. Luego Ratón salió a la desesperada y derribó con claramente al contrario. No falló el propio Sales desde los once metros para adelantar a los suyos.

No reaccionaba el Real Zaragoza después del gol. De hecho, casi tenía más el balón el Diocesano y Cordero no tenía trabajo en su área. El Real Zaragoza se iba a los vestuarios por debajo en el marcador frente al Diocesano. Quedaba toda la segunda parte por delante, pero las cosas no pintaban bien ni mucho menos.

Es cierto que salió algo mejor el Real Zaragoza en el segundo tiempo y a punto estuvo de lograr el empate. Centro de córner de Bermejo y remate de cabeza de Mollejo que detuvo el portero local. Poco después, buena jugada colectiva que acababa en un centro de Fran Gámez que no encontraba un rematador claro. El barullo lo acabó resolviendo el meta local.

Tuvo otra opción el conjunto aragonés en el 75′. Buen centro lateral en una falta botada por Zapater, pero su envío al segundo palo no lo pudo rematar Francés, que no llegó por poco. Se le acababa el tiempo al Real Zaragoza, que al final no pudo darle la vuelta al marcador. El Diocesano se clasificaba para la siguiente ronda con todo merecimiento y dejaba fuera al cuadro aragonés en el estreno de Escribá.

CD Diocesano 1: Cordedo; Manu, Varona, Armenta, Del Valle; Assan, Sales, Javi González (Pliego, minuto, 77), Margallo (Guerrero, minuto 66); Viera (Diego, minuto 83) y Rayco (Rivera, minuto 76).

Real Zaragoza 0: Ratón; Fran Gámez (Larra, minuto 66), Francés, Jair, Gabi Fuentes; Jaume (Francho, minuto 66), Zapater; Eugeni (Bermejo, minuto 46), Mollejo (Puche, minuto 77); Giuliano Simeone y Gueye (Vada, minuto 46).

Árbitro: Quintero González, del colegio andaluz. Mostró cartulina amarilla a Assan, por el Diocesano; y a Ratón, Mollejo, Gabi Fuentes y Puche, por el Real Zaragoza. Expulsó a Ratón, tras la finalización del partido por roja directa.

Goles: 1-0, minuto 29: Dani Sales, de penalti.

Incidencias: Partido correspondiente a la primera eliminatoria de la Copa del Rey, disputado en el campo de césped artificial de Arroyo de la Luz. Fue el partido 400 de Alberto Zapater con la camiseta del Real Zaragoza.