Teresa Perales buscará una nueva medalla en París junto a otros 7 atletas paralímpicos aragoneses

Este miércoles darán comienzo los Juegos Paralímpicos de París 2024 y allí estarán ocho atletas aragoneses en busca de medalla. Son el doble de deportistas que los que acudieron a Tokio en 2021 y se unirán a un comité paralímpico español con 150 deportistas. Liderando esa delegación española por veteranía y medallas estará la incombustible Teresa Perales, que junto a María Delgado y Jian Wang Escanilla representarán a la natación aragonesa. Sergio Ibañez competirá en judo, Eduardo Santas en ciclismo, Wisdom Ikhiuwu participará en las pruebas de velocidad y salto de longitud, Fernando Galé en el tiro con arco y Jorge Cardona en tenis de mesa.

En COPE Zaragoza hemos hablado con la deportista aragonesa, española y del mundo que más medallas tiene en la historia de los Juegos Paralímpicos: Teresa Perales. La nadadora zaragozana cuenta con 27 medallas (7 oros, 10 platas y 10 bronces) y si logra un metal más en estos Juegos igualará a Michael Phelps —28 medallas olímpicas, 23 de ellas de oro— como máxima medallista de la historia.

A sus 48 años, Teresa Perales va a hacer historia —aún más de la que ya ha hecho— porque va a participar en sus séptimos Juegos Paralímpicos, convirtiéndose en la atleta que más Juegos tendrá a sus espaldas. Al recordarle esta cifra, Perales ha roto a reír de alegría: "Prefiero pensar en los que vienen porque los afronto con mucha ilusión y emoción porque soy consciente de que es muy difícil llegar hasta aquí". "Repetir durante siete juegos es todavía más extraordinario porque no hay muchos deportistas que lo hayan conseguido, pero mantengo la misma ilusión y las mismas ganas de volver a subir al podio", señalaba la zaragozana.

Desde sus primeros Juegos, los de Sidney 2000, lleva cosechando medallas en todos los que ha participado. En Tokio 2020 logró la plata en los 50m espalda y este año está preparada para pelear por más: "A eso he venido y mentiría si dijera lo contrario aunque es más difícil que nunca". Además, la nadadora aragonesa apunta con cautela a que este año solo tiene posibilidades en una prueba, aunque lo intentará en todas, la de los 50m espaldas que es la carrera que más alegrías le ha dado en todos estos años (cinco medallas en seis campeonatos paralímpicos).

Teresa Perales arrancará su andadura en los Juegos Paralímpicos de París el 29 de agosto, aunque será el 31 cuando competirá en su prueba favorita. Pero, y después de esta competición, ¿serán sus últimos Juegos? La nadadora asegura tener mucha energía y no descarta nada: "Me veo con ganas y no cierro la puerta por mi propia higiene mental, porque si no estaría pensando en que esto no lo volvería a vivir y tampoco lo disfrutaría". "Claro que la lógica sería pensar que serán los últimos, pero la verdad es que también lo pensé años anteriores y luego he seguido compitiendo", explicaba Perales. De momento, la deportista aragonesa se ha marcado el objetivo de seguir compitiendo en el próximo mundial de natación de Singapur 2025.