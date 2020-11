Ante un Español superior, otro partido sin sumar hunde todavía más al Real Zaragoza (2-1)

El Real Zaragoza cayó derrotado este domingo por dos goles a cero frente al RCD Espanyol en el RCDE Stadium, de Cornellá-El Prat, en un partido en el que el conjunto de Iván Martínez saltó al césped con un nuevo sistema de juego, conformado por tres defensas centrales, Francés, Jair y Guitián, y dos carrileros, Tejero y Chavarria. En la primera mitad, los blanquillos se mantuvieron más juntos y arropados atrás, firmes en defensa y activos en la presión, dando sensación de mayor orden y aplomo que en los anteriores encuentros.

Y eso, ante un Español que, evidentemente, es superior, pero que tampoco anda muy fino últimamente porque sólo había sumado un punto de los nueve anteriores, permitió al menos durante la primera parte, competirle de tú a tú al equipo de Vicente Moreno e inclusoencontrarse con cierta comodidad en el campo. Pero el partido, como se temía y se veía venir, acabó haciéndosele demasiado largo al conjunto aragonés y, una vez más, volvió a casa de vacío.

Las variantes introducidas por Iván Martínez, incluido el cambio de sistema, resultaron insuficientes para un equipo que otra vez fue de más a menos. Compitió en la primera mitad, pero acabó disolviéndose como un azucarillo en un café en la segunda parte, como ya le había pasado en sus primeros tres partidos al técnico zaragocista. Martínez pasó de ser interino el día de su nombramiento a ser confirmado hasta final de temporada poco después, pero ahora podría haber agotado su tiempo de presencia al frente del primer equipo al no haber conseguido ningún punto de doce disputados.

Aunque no es culpable Iván Martínez de que la dirección deportiva lo haya metido en esta ratonera sin salida y sin plantilla, lo que no parece muy lógico es que, en un momento tan dramático como éste para el Real Zaragoza, se salga a competir con tres jugadores en el once inicial recién salidos del juvenil, como es el caso también del propio entrenador. La semana, con dos partidos en el horizonte inmediato (el miércoles en Castellón y el domingo recibiendo al Fuenlabrada), viene marcada por lo que suceda con las negociaciones con Víctor Fernández. Y, a partir de ahí, todas las urgencias son pocas ante el dramatismo de la situación. Esté quien esté en el banquillo y en la dirección de operaciones, va a ser necesario para reflotar el equipo un dinero que ahora no hay. Sombrío, muy sombrío panorama.

Respecto al partido de Cornellá, del minuto 15 al 20, el conjunto local tuvo sus mejores ocasiones para ponerse por delante, con Adriá Pedrosa como protagonista. El lateral izquierdo lo probó con un disparo lejano que atrapó en dos tiempos Cristian Álvarez.Jair tuvo que aparecer poco después para rechazar un envío con mucho peligro del propio Pedrosa. En el minuto 19, Raúl de Tomás se quedó muy cerca de conectar otro centro lateral, al que tampoco llegó Wu Lei.

Iván Azón jugó su primer encuentro como titular con el Real Zaragozay, tras un pase filtrado de Francho Serrano,avanzó en carrera hacia la portería contraria, siendo la velocidad de Pedrosa el único impedimento para el remate final del canterano, que hizo un muy digno partido.

En el minuto 33, Cristian Álvarez tuvo que intervenir con dos formidables paradas para evitar el primer tanto del Espanyol. La primera se la realizó a Raúl de Tomás, lanzándose al suelo y sacando su manopla para despejar la pelota hacia su derecha. La segunda, en la misma acción, a Wu Lei, que estrelló el esférico en el cuerpo del bien posicionado meta argentino. Los zaragocistas también tuvieron un par de acercamientos al área rival en el tramo final de la primera mitad, pero Diego López atrapó el tiro de Pep Chavarria y el cabezazo de Gabriel Fernández.

La segunda parte arrancó con un disparo arriba de Óscar Melendo, que remató muy alto una opción dentro del área. En el minuto 58, el colegiado anuló el tanto a Iván Azónpor un fuera de juego de Gabriel Fernández. Los aragoneses aún no se habían diluido en el el campo y Chavarria percutió con insistencia por banda izquierda, aunque la zaga local impedía oportunidades claras para los de Iván Martínez.

En el minuto 69, Óscar Gil adelantó al Espanyol. Tras un centro lateral de Pedrosa y un control de De Tomás, la pelota quedó dentro del área en los pies de Óscar Gil, que insistió hasta lograr la diana que puso el uno a cero en el marcador con un disparo fuerte y raso. El cuadro blanquillo no pudo reaccionar y Sergi Darder sentenció el choque en el muto 83 tras una jugada en la que se internó en el área y ajustó con el interior un disparo con perfecta rosca que hizo inútil el esfuerzo de Cristian. Raí Nascimento lo intentó con un cabezazo a centro de Chavarria en el minuto 90 del choque, pero el Real Zaragoza no pudo batir a Diego López y el dos a cero permaneció hasta el pitido final.

RCD Espanyol: Diego López, Gil, L. López, Cabera, Pedrosa, David López, Mérida (Darder, 70'), Melendo (Baré, 81'), Embarba (Puado, 81'), Wu Lei (Melamed, 64') y De Tomás.

Real Zaragoza: Cristian, Tejero, Francés, Jair, Guitián (Raí, 84'), Chavarria, Eguaras, Zapater (Bermejo, 72'), Francho (Ros, 84'), Iván Azón (Zanimacchia, 67') y Fernández (Narváez, 72').

Goles: 1-0; Óscar Gil (min. 69), 2-0; Darder (min. 83).

Árbitro: Pulido Santana (comité canario). Amonestó a L. López (min. 45), a David López (min. 46) y a Embarba (min. 78) por parte del Espanyol; y a Francho (min. 51) por parte del Real Zaragoza.



Tras el partido ante el Espanyol, el entrenador del Real Zaragoza, Iván Martínez, valoraba el choque disputado en el RCDE Stadium:“Hemos planteado el partido para ganar. Con el 5-3-2 pretendíamos tener más equilibrio por dentro y hacerles daños quitándoles el balón. Hemos estado valientes y la actitud de los jugadores ha sido muy buena, no tengo nada que reprocharles, pero su calidad ha marcado el partido”.

El técnico volvía a remarcar que el equipo no debe bajar los brazos, pues le ha plantado cara a uno de los conjuntos punteros de la categoría, y que ahora tiene que centrarse en una semana con dos partidos claves: “No hay que rendirse. Por actitud, orgullo y carácter no se le puede reprochar nada al equipo. Al Espanyol le ha costado ganar el partido. Tenemos una semana con dos partidos vitales y el del Castellón es una verdadera final”.

Por último, Martínez señalaba que el momento que está atravesando el equipo es complicado, pero que tienen que seguir confiando en sacar la situación actual hacia delante: “Es duro, está claro. La posición en la que estamos es dura para todos, para la afición sobre todo porque son los que más sufren. Que no tengan ninguna duda de que queremos salir adelante”.

Respecto a su inmediato futuro, Iván Martínez señalaba que “yo soy de momento el entrenador del Real Zaragoza. El club está por encima de todo y de todos; y todos sabemos cómo es esto del fútbol, que son resultados. Y lo que tenga que pasar, sucederá. Si no nos comentan nada continuaremos trabajando desde mañana mismo para ganar al Castellón y si cambia la cosa, hablaremos y decidirán sobre mí. Yo soy un hombre de club y lo que decidan tendré que acatarlo”.



La plantilla zaragocista llevará a cabo este lunes su habitual ensayo postpartido en las instalaciones de la Ciudad Deportiva, en una sesión que dará inicio a las 10:30 horas. De esta forma, los blanquillos pondrán su mirada en el siguiente compromiso liguero, correspondiente a la décimosexta jornada de LaLiga SmartBank, que tendrá lugar este miércoles ante el Castellón.