¿Dónde está la mejor tortilla de patata de Zaragoza?

¿Quién no ha probado nunca una buena tortilla de patata? Es una de las preparaciones más nuestras y que no entraña ninguna dificultad. Si sigues bien una serie de pasos, puedes terminar triunfando en tus reuniones familiares y en tus encuentros con amigos. Huevos, patatas y aceite. La duda está servida con la cebolla: ¿con o sin? Este martes es el 'Día Mundial de la Tortilla' y queremos celebrarlo contigo.

Es un eterno debate. Si añadirle este complemento o no contar con él a la hora de elaborarla. Hay quienes no conciden esta preparación sin la cebolla. Sin embargo, hay otras personas que no la quieren ni en pintura. Y aún hay más debate. ¿Más cuajada o menos cuajada? ¿Más sólida o más líquida? Es un mundo el de la tortilla. Sea como sea, te ofrecemos una sencilla receta si quieres elaborarla en casa.

RECETA TORTILLA DE PATATA (Para cuatro personas)

- 3 patatatas grandes y una pequeña (por si las moscas)

- 4 o 5 huevos

- Aceite de oliva virgen

- Cebolla (opcinal, por supuesto)

1ª. Pelas las patatas y cortarlas en láminas final. Preparar una sartén con una buena cantidad de aceite y, cuando este esté caliente, echar las patatas. Si nos hemos decantado por la opción de añadirle cebolla, la habremos cortado en trozos pequeños y mezclado con la patata cruda. Posteriormente la echaremos al fuego justo a las patatas (con la que estará mezclada), con ese aceite caliente.

2ª. A fuego lento ir cocinando la patata. Se recomienda tapar la sartén con una tapa para que la patata se fría y, a la vez, se cueza. Cuando la patata esté blanda y se empiece a deshacer.

3ª. Mientras que hace la patata en la sartén, batir los huevos en un recipiente hondo. Esa patata hecha se retirará del fuego y se vertirán a los huevos batir. IMPORTANTE: Separar las patatas (y la cebolla si la hubiera) del aceite, que se guardará en una taza o envase, para preparar la tortilla. Mezclar bien el huevo con las patatas. Cuando se haya mezclado bien, preparar la sartén con aceite.

4ª. Hemos calentado el aceite a fuego lento y cuando esté óptimo, echaremos la mezcla del huevo y la patata. Cuando lo hagamos, asegurarnos de que quede lo más plana posible. Una vez cuajada la parte de abajo, le iremos dando la vuelta tantas veces como consideremos para tener nuestra tortilla lista para comer. ¡Buen provecho!

LOS MEJORES SITIOS DE LA CIUDAD

Y sí, no nos olvidamos. Aunque te hemos dado una de las tantas recetas que existen para preparar la tortilla de patata, te vamos a recomendar ahora algunos sitios para que disfrutes de este manjar tan español. ¡Toma buena nota! Son solo algunos, quizá tú conozcas otros que aquí no salen... ¡Compártelos con nosotros!

EL CIRCO

Una de las favoritas de los zaragozanos. Sin cebolla y poco cuajada. Servida siempre en una rodaja de pan. Además es una ración bastante generosa. Puedes encontrar este sitio en la calle Jerónimo Blancas, 4.

Tortilla de 'El Circo'. | HIGH GROSSERYHIGH GROSSERY

ZEPPELIN

Tortilla de buen calibre, perfecta para almorzar y cuajada en su punto justo, aunque con partes blanditas. Acompañada con pan con tomate para hacer de la experiencia algo aún más sabroso. Puedes encontrar este sitio en la calle La Paz, 7.

Tortilla del 'Zeppelin'.

GARBO

Una de las tortillas más sofisticadas de la ciudad. Elaboración poco cuajada y con un toque especial de trufa. Eso le da un toque diferente y original que hace que la experiencia para los amantes de la tortilla suba a otro nivel. Puedes encontrar este local en plaza de los Sitios, 18.

Tortilla del 'Garbo.

CAFE DE LEVANTE

Historia en sus 4 paredes y tradición tortillera donde las haya. Una elaboración muy cuajada, sin cebolla y de un calibre espectacular. De hecho, su tamaño es uno de los más grandes que hay en la ciudad de Zaragoza. Lo puedes encontrar en la calle Almagro, 4.

Tortilla del 'Cafe de Levante.

LOS COSCOS

Una de las elaboraciones más premiadas de la ciudad en los últimos tiempos. Tortilla poco cuajada, con cebolla y un toque misterioso que le otorga un carácter y un sabor fuera del alcance de muchos. Obligatorio probarla. Lo puedes encontrar en la calle Madre Vedruna, 7.

Tortilla de 'Los Coscos'. | HIGH GROSSERY

JENA

El sur de la ciudad también puede sacar pecho de buena tortilla. Poco cuajada, jugosa y con cebolla. El Jena también es una buena opción para almorzar tortilla, una especialidad a la que le ponen el mismo amor que al resto de su cocina. Lo puedes encontrar en Av. la Ilustración, 14.

EL ELEGANTE

Tortillas, tortillas y más tortillas. Bar para amantes del producto especializado, principalmente, en esta elaboración. Sin cebolla, poco cuajada y, muy importante, ideal para encargos. Lo puedes encontrar en la calle Ana Isabel Herrero, 19 (boca calle de La Paz).

Tortilla de 'El Elegante'.

JAULA DE GRILLOS

Otra gran opción para el almuerzo. A caballo entre cuajada y poco cuajada. Su sabor tiene algo distinto que uno no sabe definir a ciencia cierta. Y ojo, apta para celiacos... Lo puedes encontrar en la calle Juan Bruil, 19 (cerca de Paseo Independencia).

Tortilla del 'Jaula de Grillos'.

