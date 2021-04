“No puedes shippear a tu meja con tu crush”. Esta es la frase que escuché el otro día a una de mis hijas. Después de una concienzuda encuesta entre las personas de mi alrededor me dí cuenta de que nadie la entendía en su totalidad y pocos entendían alguna de las palabras. Que el lenguaje está vivo es una realidad, lo de miembros y miembras no cuajó pero esto de “shippear” parece que si.

Hemos consultado al lingüista Miguel Sánchez Ibañez, profesor en la universidad Politécnica de Madrid. Para él esta “es una necesidad de precisar y de sofisticar la manera en que denominamos la realidad”. El experto me explico que mis hijas lo que hacían era apuntar muy fino para expresar exactamente lo que querían decir y en qué contexto. En definitiva se trata de anglicismos.

Esta claro que el inglés es el idioma que más está influyendo en el castellano, pero hay que tener en cuenta dos cosas. Según el profesor. la primera es que “es necesario para una lengua recibir unidades léxicas de otras lenguas para poder renovarse y actualizarse”. Y por otro lado es normal que el país que lleva la batuta a nivel mundial económica y culturalmente sea el que influya con nuevas palabras.

Históricamente España ha recibido, por ejemplo, influencias importantísimas de Italia durante el renacimiento o de Francia durante la ilustración. Es un termómetro de como están las cosas a nivel internacional. El experto asegura en cualquier caso que “no peligra nuestro idioma en absoluto, porque lo que estamos haciendo es importar léxico pero no estructuras. Importamos sólo palabras. No estamos creando idioma nuevo”.

Para que un anglicismo llegue a ser admitido por la RAE, primero tiene que ser adaptado ortográficamente. Por poner un ejemplo, en la ultima actualización se admitió la palabra bóxer, para hablar de un tipo de calzoncillo. Pero la palabra en sí, que lleva ya mucho tiempo con nosotros, se ha adaptado con la tilde en la o. Además es necesario que la palabra sea productica, es decir, que genere nuevas palabras en castellano. Por ejemplo Trol. Ahora, y según la RAE se puede decir también el verbo trolear

NO PUEDES “SHIPPEAR” A TU “MEJA” CON TU “CRUSH”

¿Qué significa esta curiosa e inquietante frase? No puedes shippear a tu meja con tu crush. La palabra shippear, viene del ingles ship, relación. La palabra “meja”, viene de dos palabras distintas mejor y amiga. Y la tercera parlabra “crush” significa amor platónico. Lo que signifia es “No puedes relacionar sentimentalmente a tu mejor amiga con tu amor platónico”

Hace unos años la frase podría haber sido “que “efectiviwonder” ahora está complicado lo de “dar un voltio” y que cuando nos dejen salir vamos a “flipar en colores”. Que “no te enteras contreras”. Y eso...ha pasado de moda. Pero quizá esto no se trate tanto de modas como de lenguaje vivo y sea, cómo dice el experto, un signo de riqueza linguística. Hastag #yanoentiendoamishijas

