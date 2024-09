Están de fiesta en un pueblo de Zaragoza y la lían con la charanga cuando amanece: a ritmo de saeta

Durante el día, las actividades culturales se suceden. Cucaña, torneos de mus, tute, brisca y dominó e incluso eventos deportivos, a los que no se suele llegar en la mejor condición física. Pero las fiestas del pueblo llegan hasta la mañana siguiente, como sucede en este pueblo de Zaragoza, en el que se lía cuando llega la charanga.

Somos un país tan dado al festejo y la celebración que es fácil encontrar fiestas populares a lo largo y ancho de su territorio en prácticamente cualquier momento del año. A pesar de la España Vaciada y del creciente abandono del mundo rural, la crisis agrícola y el imparable progreso hacia una sociedad cada vez más urbanita; el verano es de los pueblos.

Con la llegada del calor estival y las vacaciones, las grandes ciudades como Zaragoza se vacían y la mayoría de sus habitantes regresan a las pequeñas localidades. Las fiestas patronales suelen ser el momento más importante del año para muchos pueblos. Cada uno las celebra a su manera, según las tradiciones de cada lugar, pero la esencia es la misma.

En España, las celebraciones dan sentido a muchos pueblos en su conjunto y los pueblos siguen haciendo del estímulo una manera de entenderse. Por todo el país podemos encontrar festividades ancestrales donde las personas se entregan, como entregaban antaño sus bienes, sacrificio u ofrenda, para que perdure en la memoria del tiempo.

La verbena, el ambiente, la comida… Muchas veces las fiestas patronales no tienen nada que envidiar a un buen festival de música. Esas pequeñas grandes cosas de una buena fiesta patronal que todo el que ha vuelto al pueblo en verano ha vivido y disfrutado tienen un valor incalculable entre otras cosas por las charangas.

Las grandes ciudades tienen las mejores discotecas del mundo, con un ambiente increíble, mucha gente, lo más de moda e incluso alguna actuación estelar. Sin embargo, si le preguntas a cualquiera, un fin de semana de fiestas de pueblo será la opción que más votos reciba y la música tiene mucho que decir.

También ocurre con las orquestas. Vale que el cabeza de cartel no será David Guetta, pero sí tendrás en la fiesta patronal tu buena orquesta que tocará los grandes clásicos de toda la vida: 'Paquito el Chocolatero', 'I Will Survive' o 'Como Una Ola'. Y las cantas como si fuesen la banda sonora de tu vida.

Para los artistas son muchas horas seguidas cantando, por lo que en mitad de la velada, se suele hacer un descanso, que se aprovecha para una partida de bingo. La música se acaba, el camión se marcha, la feria en la que no te has llevado ni el perrito piloto se cierra. Pero el día no se acaba.

La lían con la charanga

Es el momento de ir a las peñas, para continuar los valientes que siguen en pie. En algunos, se debe aguantar un poco más porque toca acompañar a las dianas, que es una experiencia parecida a la de la charanga y consiste en marchar junto a la banda del pueblo a una hora temprana. Si no sabes lo que es, el vídeo es ilustrativo.

Uno de los elementos comunes en las fiestas de los pueblos en España es la música. A los conciertos hay que sumar los cover de bandas de todo tipo, dúos estrafalarios, disco-móviles y orquestas de variado carácter, capaces de combinar pasodobles con el ya clásico "aserejé" o algún tema popular de David Bisbal.