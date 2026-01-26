De cerca con... Marta Abengochea, candidata de IU - Sumar a las elecciones de Aragón: "Desde pequeña he sido peleona"

El próximo 8 de febrero se celebran las elecciones autonómicas en Aragón, una cita que pone el foco en los ocho candidatos que aspiran a la presidencia. Más allá de su faceta política, queremos conocer "De cerca" y desde un plano más personal a los ocho aspirantes al Gobierno de Aragón.

Una de las candidatas es Marta Abengochea, cabeza de lista de Izquierda Unida - Sumar. Abengochea ha compartido con COPE su lado más personal, una visión que permite conocer a la persona detrás de la candidata, que actualmente reside en el barrio de Parque Venecia de Zaragoza.

marta abengochea: Conciencia social desde la cuna

Abengochea se define como una persona con conciencia social y "peleona" desde que tiene uso de razón. Este impulso la llevó a una temprana iniciación en el activismo, aunque fuera en el ámbito doméstico. Según nos cuenta, en su infancia ya organizaba protestas caseras: "Yo ya montaba en mi casa manifestaciones, liaba a mis primos para hacer pancartas". Este carácter reivindicativo ha sido una constante a lo largo de su vida.

Yo ya montaba en mi casa manifestaciones, liaba a mis primos para hacer pancartas" Marta Abengochea Cabeza de lista de Izquierda Unida - Sumar

Antes de su dedicación completa a la política, Marta Abengochea trabajaba como funcionaria del Ayuntamiento de Zaragoza. El salto a la primera línea política no fue casual, sino el resultado de un compromiso meditado. Considera que involucrarse es "lo que se tiene que hacer como deber cívico y democrático". Fue en el momento en que vio la oportunidad de comprometerse "un poco más" cuando decidió dar el paso definitivo.

ARAGONESA DE CORAZÓN Y FAMILIA

Aunque nació en San Sebastián, su vínculo con el País Vasco es meramente anecdótico, ya que solo vivió allí durante su primer año de vida y no guarda recuerdos de esa etapa. Se siente aragonesa "del todo", un sentimiento reforzado por sus raíces familiares. "Toda mi familia, en verdad, es de aquí", afirma, subrayando que su apellido está ligado a la región desde generaciones atrás.

COPE.ES De cerca con... Marta Abengochea, candidata de IU - Sumar

En el plano familiar, Abengochea es madre de dos hijas ya mayores que han crecido acostumbradas a su faceta pública, tras su paso como concejala en Zuera y diputada provincial en la legislatura del 2015 al 2019. Lejos de ser un obstáculo, sus hijas le han agradecido esta exposición al activismo. "Nos llevaste a muchas manifestaciones, nos hemos comido muchas charlas, pero te lo agradecemos porque hemos adquirido conciencia", suelen decirle sus hijas.

La candidata recuerda con humor cómo la vida política se mezclaba con la cotidiana. Una de las anécdotas que más cuenta es la de su hija pequeña, con apenas ocho años, en un cajero automático. Mientras sacaba dinero, la niña se puso a cantar "esta operación no tiene comisión", demostrando, según su madre, que llevaba "demasiadas manifestaciones" encima. Para Bengoechea, aunque la infancia de sus hijas se viera arrastrada por su ritmo de vida, esto también les permitió "aprender lo que es la vida".

meditación y metal para desconectar de la campaña electoral en aragón

Cuando la campaña se lo permite, la candidata de IU - Sumar dedica su tiempo libre a actividades que nutren tanto el cuerpo como la mente. Es una ávida lectora y practicante de deporte y meditación. Para ella, meditar no tiene un fin de evasión, sino que lo considera un "entrenamiento mental". En un mundo lleno de estímulos, valora el ejercicio de "focalizar en algo" para estar "más centrada mentalmente". En su casa también tiene la compañía de dos gatas, dos hermanas que adoptó juntas.

Su gusto cultural es ecléctico. El último libro que está leyendo es "¿Quién le hacía la cena a Adam Smith?". En cuanto a la música, aunque reconoce no escucharla constantemente, su lista de reproducción es variada. Incluye desde cantautores como Silvio Rodríguez hasta el rock de Extremo Duro, pasando por géneros más intensos como el Metal Sinfónico y el Nu Metal. Declara que le gusta "todo", con la excepción de estilos como el reguetón.

A la hora de definirse, Marta Abengochea elige tres palabras que, según ella, resumen su esencia como persona y como figura pública. Se describe a sí misma con los conceptos de "coherencia, resiliencia y esperanza". Estos tres pilares son los que guían su trayectoria vital y su actual carrera hacia la presidencia de Aragón.